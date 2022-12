Estos son los pueblos que, como los Reyes Magos, descansarán una vez termine la Navidad

Cuando llega el mes de diciembre, sino antes, empezamos a darle vueltas a cuáles son los mejores destinos navideños (tanto para quienes adoran la Navidad como para quienes la detestan) pero hay algunos pueblos para los que la Navidad no es que sea fea o bonita, es trabajo, mucho trabajo; son localidades que, una vez los Reyes Magos ponen rumbo a Oriente, descansan más que ninguna otra, lugares que en verano, cuando la Navidad no es en nuestra imaginación más que un lejano recuerdo, ya están trabajando para la siguiente ¿de qué lugares hablamos?

Regalos de Navidad | Pixabay

Vamos a quedarnos en Europa porque lo cierto es que Europa es el Parque Temático de la Navidad por excelencia, la iluminación navideña de las ciudades y los grandes pueblos es magnífica, los mercadillos de Navidad se cuentan por millares, Papá Noel pone a sus renos y a sus elfos a trabajar a jornada completa… nada queda al azar y para que todo sea perfecto hay pueblos que trabajan mucho más que otros.

Seguro que estás pensando en Jijona o Estepa, las localidades que producen los mejores turrones o, en el caso de Estepa, los mejores mantecados y polvorones pero no son las únicas ¿quién crees que se ocupa de que tanto Papá Noel como los Reyes Magos tengan a tiempo todos los regalos que reparten en estas fechas? No son los elfos (eso es un mito, ya sabes…) son los pueblos de Ibi y Onil en Alicante o Nuremberg en Alemania o Mantua en Italia… No hablamos de Alemania, Italia y España, hablando de juguetes, por casualidad, después de China la UE es el mayor productor juguetero y dentro de la Unión Europea son estos tres países los que se llevan la palma; huelga decir que si bien el resto del año las fábricas de juguetes no cierran, es de cara a Navidad cuando firman las mayores ventas del año.

Adornos navideños | Pixabay

Tenemos dulces navideños y juguetes para los niños pero ¿qué hay de los adornos de Navidad? Sí, sí, lo sabemos, la mayor parte llegan de China, como sucede con los juguetes, pero Europa conserva una parte importante de su artesanía ¿sabías que la costumbre de decorar los árboles de Navidad con bolas de colores viene de Alemania? Concretamente de la región de Turingia y más concretamente de Lauscha, una localidad en la que se trabaja la artesanía del vidrio y en la que se fabrican las bolas de Navidad más bonitas del mundo.

Y no queremos olvidarnos de Rovaniemi, en Finlandia, porque si bien el pueblo natal de Papá Noel puede visitarse todo el año, es en las semanas previas a la Navidad cuando trabajan con mayor intensidad y, una vez esta termina, descansan… (aunque en su caso es ya el 25 de diciembre, cuando Papá Noel termina el reparto).

Seguro que son más las localidades que descansan al terminar la Navidad pero en estas (Ibi, Onil, Nuremberg, Mantua, Lauscha, Rovaniemi, Jinona y Estepa) lo hacen especialmente…