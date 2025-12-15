Los destinos más baratos para viajar en verano de 2026

Pronto despedimos el 2025 y le damos la bienvenida al 2026 y, aunque parece que todavía queda mucho tiempo, lo cierto es que ya son muchas las personas que tienen la vista puesta en el próximo verano.

Kayak ha presentado el The Early‑Bird Summer Escape, un informe en el que revela cuáles serán los destinos que marcarán tendencia entre los españoles el próximo verano y también los que han experimentado más bajada de precio.

A nivel nacional, las búsquedas de los españoles crecen en todas las categorías: vuelos + 12 %, hoteles + 81 %, alquiler de coches + 4 %. En este sentido, el análisis revela muy buenas noticias para los viajeros: viajar más cerca de casa será más barato el próximo verano.

Destinos que más han bajado de precio para verano de 2026 | KAYAK

Con bajadas de precios de entre el 10 % y el 30 %, cuatro de los diez destinos con las mayores caídas de precios están en España: Las Palmas de Gran Canaria (-30 %), Santa Cruz de Tenerife (-23 %), Arrecife (-18 %) y Mahón (-10 %), situando a las islas a la cabeza de los viajes más baratos a nivel doméstico.

Al otro lado del globo, destinos asiáticos como Bali, Bangkok y Kuala Lumpur también registran descensos de dos dígitos, con una caída del 22 %, 14 % y 11 % en las tarifas aéreas en comparación con el pasado verano, respectivamente.

Los destinos con mejor calidad-precio

Para los viajeros que quieran estirar un poco más su presupuesto, el verano de 2026 ofrece algunas opciones estupendas para sacar el máximo partido a su dinero. Norteamérica y Asia se reparten a partes iguales los 10 destinos con mejor relación calidad-precio, con opciones por menos de 700 €.

Más cerca de casa, en Europa, Milán ocupa el primer puesto con tarifas aéreas de 98 € de media, seguida de Londres y Roma. Para una aventura fuera de lo común, Tirana, en Albania, es uno de los destinos favoritos de los viajeros experimentados, ya que ofrece el sol del Adriático a precios asequibles, con vuelos de ida y vuelta que cuestan actualmente una media de 170 €.