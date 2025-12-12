Ya hay fecha de apertura de la línea 6 de Metro de Madrid tras finalizar las obras entre Legazpi y Moncloa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la reapertura por completo de la Línea 6 de Metro el próximo 20 de diciembre, 11 días antes de lo previsto, al finalizar las obras de remodelación integral entre Legazpi y Moncloa por Avenida de América.

"Estas actuaciones, que mejoran la experiencia de los usuarios al aumentar la comodidad y reducir las incidencias en la circulación, están enmarcadas en el proceso de automatización de la L6 del suburbano, que en 2027 se convertirá en la primera con conducción automática de toda la red para incrementar la capacidad y frecuencia de un servicio que utilizan a diario alrededor de 430.000 personas", se puede leer en un comunicado emitido por la Comunidad de Madrid.

La base operativa de los trabajos de renovación de la superestructura de vía ha sido Arganzuela-Planetario, actuando sobre 86 kilómetros de carril de la Circular y retirando 35.000 metros cúbicos de balasto para ser reemplazado por una plataforma de hormigón.

Durante las obras se han establecido turnos de 24 horas los siete días de la semana, lo que ha permitido acortar los plazos para tener disponible toda la infraestructura casi dos semanas antes de lo previsto. Sin embargo, hasta el 20 de diciembre continuarán operativos los autobuses sustitutivos que han dado servicio durante las obras de este tramo.

Durante las obras, Metro de Madrid también "está ejecutando el cambio de tensión del suministro eléctrico de los trenes de 600 voltios a 1.500 para aumentar la eficiencia energética, con un ahorro estimado de un 30%. Esta intervención, cofinanciada al 40% con fondos del Programa FEDER 2021/27 de la Comunidad de Madrid, permitirá renovar las 13 subestaciones eléctricas que aportan energía a esta línea. Además, se ha procedido a la eliminación del fibrocemento existente y se ha reforzado el borde de los andenes para soportar las futuras puertas automáticas, que se comenzarán a instalar a partir del próximo mes de enero".

Según informa el comunicado, estos elementos estarán presentes en las 28 estaciones y se van a implantar por la noche para no afectar al normal funcionamiento de la Línea 6 durante el grueso de la jornada.

En cuanto a los horarios de la Línea 6 de Metro de Madrid, desde el 7 de enero el cierre del servicio se adelanta a las 23:00 horas (de domingo a jueves) y viernes y sábados mantiene el horario habitual, coincidiendo con los tramos de mayor demanda. Durante este periodo, se seguirán manteniendo los autobuses gratuitos que realizan el recorrido en superficie entre las 23:00 y la 1:30 horas.