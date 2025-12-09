Samotracia, una isla griega perfecta para esconderse en Navidad

Samotracia, la isla de la Niké que se expone en el Museo del Louvre, no es de las islas más visitadas de Grecia y en diciembre recibe, si cabe, menos visitantes, ahora bien, lo cierto es que si eres de los que busca disfrutar de unos días de tranquilidad y desconexión, es un destino perfecto aunque muchos de sus negocios playeros estén cerrados, aunque el ambiente nocturno sea prácticamente nulo y aunque haya actividades que no se recomiendan en esta época del año (como la práctica del senderismo en las pozas o subir al monte Fengari) y es que viajar a Samotracia en diciembre es viajar a una isla famosa por sus tormentas y su viento del norte…

¿Qué puedes ¡debes! hacer en Samotracia en diciembre?

Santuario de los Grandes Dioses de Samotracia | Imagen de Marsyas, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Visitar el Santuario de los Grandes Dioses

Viajes cuando viajes a Samotracia el Santuario de los Grandes Dioses es de visita obligada: es el lugar más emblemático de la isla y sede de sus misterios; en invierno está casi vacío y la sensación mística y espiritual, especialmente cuando lo envuelve la niebla, es mayor que en cualquier otro momento del año.

Recorrer Chora de Samotracia

Chora es uno de los pueblos medievales con más encanto de todos cuantos baña el mar Egeo; visitar su castillo es imprescindible y también disfrutar de la arquitectura tradicional en un pueblo que, si bien no escapa al cerrojazo de los negocios turísticos en invierno, suele mantener alguna taberna local abierta y lista para que la disfrutes.

Red Natura 2000 en Samotracia | Imagen de Sakisolon, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Disfrutar de la naturaleza de la isla

Samotracia es reserva Natura 2000 y en invierno su paisaje de pinta de verde para recibir a las aves migratorias; además el mar en esta época del año suele estar revuelto y embravecido lo que hace que las zonas de acantilados sean todo un espectáculo.

¿Y cómo se llega hasta Samotracia?

La tranquilidad isleña de Samotracia es tal que por no tener no tiene ni aeropuerto así que para llegar hasta aquí tendrás que utilizar el ferry y disfrutar de un trayecto de unas 2 horas desde Alexandrópolis, al norte de Grecia. Además ten en cuenta que en invierno hay menos conexiones que en verano y que a veces incluso se cancelan a causa de las inclemencias del tiempo.