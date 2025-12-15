Estos son los mejores destinos de Estados Unidos en diciembre y por qué

Estados Unidos es un país tan inmenso y diverso incluso en los climatológico que nos ofrece navidades para todos los gustos: desde navidades blancas como las neoyorquinas, esquiables como las de Colorado y cálidas como las de Miami; las hay muy tradicionales, otras la mar de divertidas… A continuación te sugerimos 5 lugares especialmente recomendables si visitas Estados Unidos en esta época del año (sabiendo que hay, en realidad, muchos más pero estos cinco son indiscutibles):

Nueva York, la ciudad más navideña del país

Pista de patinaje del Rockefeller Center en Nueva York | Public Domain Pictures

Nueva York se ha convertido en un auténtico icono navideño desde el mes de noviembre a cuenta del día de Acción de Gracias; el árbol de Navidad del Rockefeller Center y la pista de hielo junto a él son el árbol y la pista de hielo más emblemáticos, nos atrevemos a decir, del mundo entero; y no solo eso, en Nueva York abundan los mercadillos navideños y todas las tiendas y centros comerciales se decoran e iluminan de Navidad.

Chicago, la navidad estadounidense más auténtica

Árbol de Navidad en Chicago | Imagen de Christine Zenino from Chicago, US, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Si eres un clásico y quieres unas navidades blancas pero las de Nueva York te parecen demasiado masificadas y comerciales, prueba las de Chicago; el mercado navideño de inspiración alemana de Chicago es de fama mundial como también la iluminación navideña del zoológico de la ciudad; Chicago es, probablemente, la ciudad americana con una Navidad más parecida a la clásica Navidad europea.

Aspen, para quienes quieren disfrutar de la Navidad esquiando

Aspen, Colorado | Imagen de AspenSkiingCompany, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Aspen, en el estado de Colorado, es uno de los lugares más famosos del mundo entre los amantes de los deportes de invierno no solo en América sino en el mundo entero; aquí no solo la nieve está asegurada, también las estaciones de esquí de primer nivel y los paisajes de montaña espectaculares; además podrás disfrutar de alojamientos de estilo chalet alpino y lujo americano (a lo grande y a todo lujo).

Miami, para quienes buscas una navidad cálida e incluso playera

Navidad en Florida | Imagen de Phillip Pessar, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Las de Nueva York son unas navidades blancas… ¿eres más de sol, verano y calorcito? Entonces seguro que prefieres disfrutar de la Navidad en Florida en general y en Miami en particular; aquí las temperaturas están por encima de los 24 grados, no llueve y el ambiente nocturno es muy latino (es decir, la mar de divertido).

Orlando, una Navidad sin par para quienes viajan con niños

Orlando en Navidad | Pexels

Los parques temáticos de Orlando son atractivos todo el año para los niños y los no tan niños, claro pero cuando se visten de Navidad son un auténtico escándalo para los más pequeños porque confluyen en ellos la magia de los cuentos y la animación con el encanto de la Navidad. ¿Quién no querría, de niño, pasar la Navidad con Mickey Mouse y el Pato Donald? Además el clima aquí es suave lo cual hace la estancia, si cabe, más agradable.