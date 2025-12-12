Estos son algunos de los belenes más populares y visitados de España

Siendo España un país famoso también por sus belenes, es casi obligado visitar al menos los que nos quedan más cerca durante el mes de diciembre; es verdad que no hay pueblo ni ciudad que no exponga sus propios belenes, alguno de ellos incluso vivientes, otros célebres por su tamaño, algunos por su antigüedad y todos, sin duda, por su belleza y espiritualidad. Pero vayamos al lío ¿dónde se exponen estos días los belenes más visitados en nuestro país?

Belén Napolitano del Palacio Real en Madrid

Belén del Ayuntamiento de Madrid | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Madrid

Este Belen es uno de los más importantes de estilo napolitano fuera de Italia además, al estar en una ubicación tan espectacular como es el Palacio Real, es de visita obligada; ahora bien, no es el único belén napolitano de la ciudad, el que se expone en el Museo de Historia de Madrid también merece una visita; hay, por supuesto, otros belenes importantes en Madrid: el del Ayuntamiento o el de la Puerta del Sol y también el de San Lorenzo del Escorial que se instala por todos sus calles o el de Buitrago de Lozoya que es uno de los belenes vivientes más famosos de España entre otros muchos.

Belén de Franciso Salzillo en Murcia

Nacimiento del Museo Salzillo | Imagen cortesía de Turismo de Murcia

Murcia es la capital belenista del barroco español y, en este sentido, el Museo Salzillo es una visita imperdible y es que aquí se expone el Belén de Francisco Salzillo, uno de las obras maestras del belenismo no solo en España sino en toda Europa.

Belenes sevillanos: el de la Catedral y el del Ayuntamiento

Belén de la Catedral de Sevilla | Imagen cortesía de la Catedral de Sevilla

Sevilla también goza de buena fama por su tradición artesana en lo que a los belenes se refiere, es más, aquí se celebra una de las ferias del Belén más importantes de España. ¿Belenes populares en la ciudad? Hay varios pero nos quedamos con dos: el de la Catedral y el del Ayuntamiento de la ciudad.

Belén gigante de Alicante

Inauguración del Belén gigante de Alicante | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Alicante

En Alicante la tradición belenística toma forma en belenes monumentales, es más, el Belén Gigante de la ciudad de Alicante llegó a batir el récord Guinness por su altura.

Belén viviente de Arcos de la Frontera

Belén viviente de Arcos de la Frontera | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera

Este es uno de los primeros belenes vivientes de España y se suma a la tradición belenística gaditana que es tan importante como para tener su propia ruta, una ruta que recorre lugares tan emblemáticos como Jerez, Medina-Sidonia y Ubrique.

Belenes Monumentales de Valladolid

Inauguración del Belén Monumental en la Sala Municipal de Exposiciones Las Francesas | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Valladolid

Castilla también tiene lo suyo en lo que belenes se refiere y Valladolid es buena muestra de ello: en la ciudad se pueden visitar varios belenes monumentales que son el resultado de una rica tradición belenística de escultores castellanos: los más importantes son los del Palacio Pimentel y el de la Sala Municipal de Exposiciones Las Francesas.

Belén gigante en la Plaza del Pilar de Zaragoza

Belén de la Plaza del Pilar en Zaragoza | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Zaragoza

El Belén gigante de la zaragozana Plaza del Pilar es uno de los belenes a tamaño natural más grande de España, además está integrado en el Mercado de Navidad lo que hace que visitarlo sea una experiencia doblemente navideña.

Belén de Arena de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria

Belén de Arena de la playa de las Canteras | Imagen cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Este Belén es único y efímero: se talla en la arena de la playa de Las Canteras cada año y quienes lo tallan son artistas nacionales e internacionales, una obra de arte efímera en toda regla. Se estima que se inaugurará en 2025 alrededor del día 15 de diciembre.