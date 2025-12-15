Berat, en Albania, es la ciudad de las mil ventanas

Es popularmente conocida como la ciudad de las mil ventanas por las fachadas de casas otomanas con vistas al río Osum y se trata de lugar con gran interés porque es una ciudad histórica magníficamente conservada, es de hecho una de las ciudades otomanas mejor conservadas de toda Europa, tanto es así que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Qué es lo que no te puedes perder de Berat?

Barrio de Mangalem | Pixabay

Barrio de Mangalem

Es el barrio más famoso y fotografiado de Berat, famoso por sus casas blancas con grandes ventanas apiladas en la colina, por sus calles estrechas, sus escaleras y sus espectaculares miradores; las imágenes más célebres y más fotografiadas de Berat están en este imponente barrio.

Barrio de Gorica

El barrio de Gorica está al otro lado del río Osum (en la ribera contraria); es más tranquilo y residencial de Mangalem pero desde sus calles también se disfruta de estupendas vistas panorámicas del casco histórico de Berat. Es particularmente famoso el puente que conecta estos dos barrios, el de Mangalem y el de Gorica pues es un puente del S.XVIII estupendamente conservado.

Puente. Berat | Pixabay

Fortaleza de Berat

Se trata de una fortaleza histórica, una de los pocas del mundo que siguen estando habitadas a día de hoy; dentro de esta fortaleza hay casas, iglesias, mezquitas y museos; pasear por él es una de las visitas obligadas de Berat porque, además, desde aquí también se disfruta de vistas panorámicas de escándalo, tanto de la propia ciudad como de todo el valle que la rodea.

Museo Onufri

Este interesante museo está en el interior de la Catedral de la Dormición, aquí se conservan iconos del famoso pintor Onufri, iconos populares por su intenso color rojo; la razón por la que se recomienda siempre visitar este museo es que se trata del lugar ideal para conocer y entender el arte religioso albanés.

Mezquita del Rey

Se trata de una de las mezquitas más antiguas de Albania y es un perfecto testimonio arquitectónico del pasado otomano de la ciudad.

Iglesia en Berat | Pixabay

¿Y en cuanto a las cosas de comer?

La gastronomía local de Berat es tan rica que solo por ella ya mercería la pena visitar esta localidad albanesa; estos son algunos de los platos típicos que te encantará degustar: tavë kosi, un plato de cordero con yogur al horno; fërgesë, un plato con base de pimiento, tomate y queso; byrek, una empanada tradicional albanesa y por supuesto también quesos y vinos locales porque Berat está en una zona de viñedos.

¿Te mueres ya de ganas por visitar Berat?

Para llegar aquí deberás volar a Tirana y desde allí trasladarte en coche o autobús hasta Berat (entre dos horas y media y tres de trayecto).