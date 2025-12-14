Guarda es uno de los pueblos más auténticos de Suiza

Guarda es algo así como un pueblo-museo porque conserva sus calles y sus casas tal y como fueron construidas a lo largo del los siglos XVII y XVIII; además estas casas tienen una particularidad que las hace no solo históricas sino muy especiales: conservan sus fachadas esgrafiadas con motivos simbólicos y escenas de la vida tradicional; se trata de un pueblo joya de la Engadina, tanto es así que recibió el suizo premio Wakker de arquitectura por su ejemplar conservación del patrimonio arquitectónico y es también un pueblo de cuento por más de una razón.

Su antigüedad, reflejada en las fachadas de sus casas y en sus calles empedradas ya lo convierte en un pueblo de cuento pero lo es también por su ambiente alpino y porque es el pueblo de Schellen-Ursli, un personaje de historias infantiles muy querido y popular en Suiza; un consejo al hilo de esta información: si viajas a Guarda con niños, es muy buena idea que os familiaricéis antes con las historias de Schelle-Ursli porque, una vez en Guarda, podrías recorrer un sendero que transita por lugares históricos y naturales vinculados a este cuento.

Guarda, en Suiza | Imagen cortesía de Turismo de Suiza

¿Más cosas que disfrutarás en Guarda? Gozarás a lo grande del entorno natural de sus alrededores: montañas y valles atravesados por senderos en los que resulta fácil desconectar de las mundanas preocupaciones y disfrutar de caminar en un entorno que merece toda nuestra atención por su gran belleza; además, si viajas a Guarda en invierno, prepárate a gozar de un entorno alpino y nevado de cuento (de cuento frío, eso sí…).

Guarda es un pueblo histórico con mucho encanto, pequeño, tranquilo, como detenido en el tiempo y la montaña… y es un pueblo nevado en invierno así que, si lo visitas en esta época del año, no solo tendrás que asegurarte de ir debidamente pertrechado para soportar las bajas temperaturas sino también revisar con atención las vías de acceso por si hubiese algún corte de carretera o vía férrea.