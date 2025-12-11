El invierno evoca nieve, niebla, frío, días grises, cielos encapotados… paisajes que, cuando se decoran con luces y árboles de Navidad, resultan encantadores, ahora bien, hay pueblos que atesoran mucho encanto en cualquier época del año y que en invierno lo despliegan de un modo diferente, otros en cambio posan desapercibidos a nuestros ojos salvo cuando el manto nevado y las luces de Navidad los transforman.

Si le pedimos a 10 personas que nos hagan una lista con 10 pueblos de postal invernal en España seguro que tendremos 10 listas diferentes (aunque algún pueblo se repita, claro…) así que no te tomes esta lista como un decálogo indiscutible, podríamos decir sin temor a equivocarnos que, en cuanto a su imagen invernal, los 10 pueblos que te sugerimos a continuación son espectaculares pero también podemos asegurarte que no son los únicos que merecen estar en esta lista.

Albarracín, en Teruel

Albarracín en invierno | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Albarracín

El turolense pueblo de Albarracín es uno de los pueblos más bonitos de España en invierno… y en primavera, verano y otoño; claro que en invierno, con la nieve cubriendo las murallas y las casas rojizas del centro del pueblo, la imagen que nos regala es la de una auténtica y preciosa postal invernal.

Pedraza en Segovia

Pedraza | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Pedraza

Este pueblo segoviano, famoso por sus calles empedradas y su austeridad castellana, resulta especialmente bello y deslumbrante bajo la luz tenue y gris del invierno, especialmente en los días claros; ocasionalmente se presenta nevado y entonces la postal invernal es todo un espectáculo.

La Alberca en Salamanca

La Alberca | Imagen de Luis Rogelio HM, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

La Alberca es uno de los pueblos más bonitos y encantadores de España en cualquier época del año, famoso por sus casas de entramado de madera, en invierno es si cabe más encantador cuando las chimeneas empiezan soltar humo caldeando el pueblo.

Potes en Cantabria

Potes | Imagen cortesía de Turismo de Cantabria

Es la puerta de entrada de los Picos de Europa así que aquí la postal invernal nevada está asegurada; además, junto a la nieve que corona las montañas circundantes, la arquitectura montañesa de Potes resulta especialmente bella.

Cerler en Huesca

Cerler | Imagen de Patantxa, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

A Cerler se va a esquiar, de hecho aquí está una de las estaciones de esquí más famosas y visitadas de nuestro país; pero es Cerler no es solo su estación de esquí, es un pueblo pequeño y encantador que en invierno se cubre de nieve y nos regala no una sino tantas postales invernales como lugares quieras fotografiar…

Arties en el Valle de Arán

Arties en invierno | Imagen cortesía de Turismo del Valle de Arán

Arties es uno de los pueblos más bonitos del Valle de Arán, un valle que es en sí mismo todo un espectáculo natural en Cataluña; la postal invernal de Arties está protagonizada por sus iglesias románicas y sus casas tradicionales coronadas por la nieve.

Capileira en Granada

Chimeneas nevadas en Capileira | Imagen de Fco. Miguel Sánchez Ruiz, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

La Alpujarra granadina es un espectáculo durante todo el año pero en invierno, bajo la nieve, lo es más si cabe; Capileira es uno de los pueblos de la zona que enamora a quienes lo visitan en invierno por sus casitas blancas con sus chimeneas a pleno rendimiento y sus vistas al Veleta.

Puebla de Sanabria en Zamora

Puebla de Sanabria | Imagen cortesía de Turismo de España

El zamorano pueblo Puebla de Sanabria es famoso por su ambiente medieval, por las nieblas y heladas que lo envuelven en invierno y por sus paisajes a veces nevados; a esto hay que añadir la cuidada iluminación navideña que hace de esta localidad un destino de romántica postal invernal.

Ezcaray en La Rioja

Ezcaray | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Ezcaray

Ezcaray está en La Rioja y es un pueblo de montaña y arquitectura tradicional; el ambiente es siempre acogedor (frío por fuera y cálido por dentro…) y en sus alrededores suele nevar para completar la postal invernal de la zona.

Frigiliana en Málaga

Frigiliana | Imagen de Grenzlandstern, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Si quieres un pueblo de postal invernal pero no de nieve, no de frío, puedes elegir uno pueblo mediterráneo como Frigiliana, en Málaga; aquí la luz es cálida (mediterránea) y las casas blancas deslumbran en una postal invernal cálida y Mediterránea.