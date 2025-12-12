Prekmurje en Eslovenia es un destino de escándalo para los amantes del turismo termal

El río Mura separa la región de Prekmurje del resto de Eslovenia, una región de colinas suaves, viñedos, campos de maíz y girasoles, ambiente rural, pueblos tranquilos y aguas termales; se trata de un zona poco turística, lo que asegura que incluso si la visitas en temporada alta, no tendrás que soportar masificaciones; además es una zona rica en lo gastronómico porque aquí confluyen influencias eslovenas pero también húngaras e incluso croatas y austríacas.

¿Y es interesante visitar Prekmurje en diciembre? La verdad es que sí porque sus termas son especialmente agradables en esta época del año y además en lugares como Murska Sobota, la ciudad más importante de la región, se instalan pequeños pero muy auténticos mercados navideños.

Murska Sobota, la ciudad más grande de la región

Esta ciudad es perfecta para servir de centro de operaciones de tu viaje a Prekmurje, es una ciudad muy interesante, particularmente conocida por su castillo renacentista y su museo regional, visita obligada para conocer la cultura de la zona. Aun siendo la ciudad más grande de la zona, es una ciudad pequeña (de apenas 11.000 habitantes); el centro de la ciudad es perfecto para pasearlo porque sus calles son peatonales y están salpicadas de cafés tranquilos. ¿Más lugares a visitar en Murska Sobota? El memorial de la Sinagoga, la Iglesia de San Nicolas y el parque Mestni, pulmón verde de la ciudad.

Panorámica de Murska Sobota | Imagen de Sl-Ziga, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Moravske Toplice, epicentro del turismo termal en la zona y en Eslovenia

Como ciudad Murska Sobota es la más importante de Prekmurje, ahora bien, si eres un amante del turismo termal, cabe que prefieras instalarte en Moravske Toplice porque es aquí donde podrás disfrutar de los balnearios más modernos del país, spas y piscinas gigantes tanto al aire libre como cubiertas. Estas aguas termales son de agua negra, un tipo de agua oscura porque es muy rica en minerales. ¿Temas más recomendables?Terme 3000, que es el complejo termal más grande y completo del noroeste esloveno, y Terme Vivant, más moderno y tranquilo.

Iglesia de Bogojina, la iglesia blanca

Esta iglesia, a apenas 4 o 10 minutos en coche de Moravske Toplice, fue diseñada por el más famoso de los arquitectos eslovenos: Jose Plecnik; es muy minimalista y luminosa, su atmófera es muy especial y espiritual. Es interesante visitarla porque se trata de todo un símbolo, un icono arquitectónico de Prekmurje.

Viñedos en Martjanci, Dobrovnik y Radgona

Son famosos tanto los vinos blancos aromáticos como los espumosos de la zona, no solo podrás catarlos sino también visitar las bodegas que los producen y recorrer los viñedos. En Martjanci, muy cerca de Moravske Toplice, abundan las bodegas familiares y se producen vinos blancos ligeros; en Dobrovnik, junto a la frontera húngara, la vendimia es tardía y los vinos que aquí se producen son aromáticos y semidulces; y en Radgona, cerca de la frontera austríaca, reinan los vinos espumosos, tanto es así que esta localidad es la capital del vino espumoso esloveno.

Viñedos en Prekmurje | Imagen de HfrancH, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Río Mura

Los alrededores del río Mura, que separa Prekmurje del resto de Eslovenia, son todo un espectáculo: podrás cruzarlo en barca, pasear los senderos que lo bordean disfrutando del paisaje e incluso ver los molinos flotantes tradicionales que se conservan, el más famoso es el Babieca min, cerca de Verzej y se trata de hecho de uno de los pocos molinos flotantes activos que quedan en Europa. Una curiosidad: Prekmurje debe su nombre al río Mura pues significa ‘más allá del Mura’.

Parque Volcánico de Goricko

Este parque de origen volcánico es una de las zonas más verdes y tranquilas de Eslovenia y es que la actividad volcánica que lo creó fue prehistórica y no quedan ya cráteres ni fumarolas, solo colinas onduladas, bosques extensos, viñedos, lagos…un entorno natural fantástico llegando a las fronteras húngara y austríaca con Eslovenia; además aquí está el castillo de Grad que es uno de los más grandes de toda Eslovenia, 365 habitaciones tiene según cuentan las leyendas locales.