Rila en invierno: la cordillera de los Siete Lagos y el pico más alto de los Balcanes

La cordillera de Rila no es tan famosa ni está tan masificada en invierno como los míticos Alpes pero es todo un espectáculo natural al que no le falta detalle; lo primero que tienes que saber de este emblemático lugar es que se accede de forma sencilla desde Sofía, es más, si eres un urbanita puedes conformarte con hacer una excursión de un día desde de la capital búlgara aunque, en invierno, cabe que prefieras quedarte en Rila y disfrutar de la nieve y el esquí.

Sea como sea el tipo de viaje que quieres disfrutar ¿cuáles son los lugares más importantes de este enclave natural búlgaro?

Los Siete Lagos en Rila | Pixabay

Musala, el pico más alto de Bulgaria y de los Balcanes

Con sus 2.925 metros de altura, su cumbre corona los Balcanes, una cumbre a la que en verano se puede subir siguiendo una ruta de dificultad moderada; desde allí arriba se disfruta de una vista panorámica de Rila y Pirin, además en los días claros se llega a ver Grecia. Para subir el Musala lo más fácil es recorrer la ruta que parte del resort Borovets porque cuenta con un telecabina que suaviza el desnivel inicial y facilita el recorrido.

Los Siete Lagos glaciares de Rila congelados en invierno

El de los Siete Lagos de Rila es uno de los trekkings más famosos de Bulgaria, sus lagos son famosos por sus nombres simbólicos (el Ojo, la Lágrima, el Riñón…) y porque en invierno se congelan; hay senderos perfectamente señalizados a su alrededor y la zona está salpicada de refugios y pintando vistas de postal invernal.

Monasterio de Rila | Pixabay

Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Este importante monasterio fue fundado en el S.X por San Juan de Rila y es famoso por su arquitectura pintada y colorida, también por su imponente ubicación, en un valle de montaña boscoso y también por su ambiente espiritual. Se puede visitar durante todo el año aunque en verano es notablemente mayor el número de visitantes; en invierno nos regala estampas realmente espectaculares gracias al paisaje nevado.

Borovets o Panichishte para gozar de los deportes de invierno

Las estaciones de esquí de Rila no son, ni de lejos, tan famosas como las de Los Alpes pero hacen las delicias de los amantes de los deportes de invierno: la de Borovets es la estación de esquí más antigua de Bulgaria aunque no esperes ver un lugar viejo ni desvencijado, ha sido debidamente modernizada y está perfectamente comunicada con Sofía; esta estación cuenta con estupendas pistas de nivel intermedio y también de otras aptas incluso para principiantes y es el punto de partida ideal hacia el Musala.

Rila, en Bulgaria | Pixabay

¿Prefieres una estación más pequeña y discreta, menos parecida a las alpinas? Panichishte te encantará no solo porque es una estación pequeña y local sino porque es el punto de acceso perfecto a la Siete Lagos en invierno, desde aquí parte fantásticas rutas por la zona (senderismo con raquetas).