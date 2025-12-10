Los destinos en tendencia para viajar en verano de 2026

Diciembre puede parecer pronto para hablar del verano de 2026 pero, en el caso de los viajeros españoles, los datos sugieren lo contrario: las búsquedas de vuelos para el verano de 2026 ya han aumentado un 8 % respecto al verano 2025, las de hoteles un 109 % y las de alquiler de coches un 2 %.

En cuanto a los precios, Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Nuestros datos sugieren que ahora es un buen momento para reservar vuelos para el verano de 2026: las tarifas internacionales están casi a la par con las del verano de 2025 (‑1 %), mientras que las tarifas nacionales han caído un 10 %. Por lo tanto, si los viajeros buscan un pequeño descanso bajo el sol como una escapada urbana, reservar con antelación podría ser su mejor opción para viajar el próximo verano".

Estos son algunos de los datos que KAYAK presenta en The Early‑Bird Summer Escape, un informe en el que también revela cuáles serán los destinos que marcarán tendencia entre los españoles el próximo verano.

Destinos en tendencia para verano de 2026 según Kayak | KAYAK

El verano de 2026 se perfila como la temporada en la que los españoles planean ir más lejos, con Asia y las Américas dominando el top 10 de los destinos de mayor tendencia. En el caso de estas últimas, destaca el aumento del 33 % en las búsquedas de vuelos a destinos de Centroamérica y del 9 % a Sudamérica.

Así, el top 3 de los destinos más trendy está liderado por Malé (1.º) y Pekín (2º), con un crecimiento interanual en búsquedas de vuelos de más del 50 %, seguidos de San José, Costa Rica (3º), cuyas búsquedas crecen un 25 %.