Lugares de Europa famosos por sus belenes que no están en España ni en Italia

España es famosa por muchas razones y entre ellas y en Navidad están los belenes, tenemos incluso un Museo del Belén en Murcia; a Italia le sucede un poco igual y Nápoles es el epicentro de esta bonita tradición, son tan famosos los belenes napolitanos que incluso entre los belenes más visitados de España hay más de uno que es napolitano; ahora bien, por espectaculares que sean los belenes italianos y españoles, que lo son, hay otros lugares de Europa que también exponen belenes de un preciosismo superlativo ¿cuáles son y dónde puedes verlos? Aquí:

Dresde y Baviera en Alemania

Belén alemán | Bayerisches Nationalmuseum, Foto: Bastian Krack

Dresde es una ciudad famosa en Navidad, su mercadillo navideño es de hecho uno de los más antiguos y espectaculares pero, además, la ciudad exhibe belenes tradicionales alemanes e imponentes escenas talladas en madera; tan famosos como los de Dresde son los belenes de Baviera, son los llamados krippen (pesebre en alemán) famosos por su ambientación alpina, sus figuras son de madera, talladas y pintadas a mano y representando casas tirolesas y gentes vistiendo los trajes regionales de la zona.

Innsbruck y Natters en Austria

Belén alpino en Innsbruck | Imagen cortesía de Turismo de Innsbruck

La zona del Tirol austríaco también es famosa por sus belenes alpinos tallados a mano, es más, es tan importante la tradición belenística de esta zona que hay al menos tres museos de belenes de fama internacional, el de Innsbruck, el de Natters y el de Fulpmes, en el Valle de Stubai. La tradición belenística del Tirol austríaco es tal que se habla incluso de rutas de belenes, rutas que pasan por localidades como ya citadas y otras ( Roppen, Nassereith, Tarrenz, Lienz…).

Cracovia en Polonia

Belén en Cracovia | Imagen cortesía de Turismo de Polonia

Polonia es uno de los países de Europa en los que el catolicismo se vive con mayor espiritualidad y convicción así que era de esperar que, al calor de esa fe, la tradición belenística polaca fuera importante como de hecho es, tan importante que los belenes de Cracovia, la segunda ciudad más importante del país tras la capital, son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Praga en la República Checa

Basílica de San Pedro y San Pablo en Vyšehrad | Imagen cortesía de Turismo de la República Checa

Praga es una ciudad preciosa y una de las más famosas de Europa en Navidad gracias a los bonitos y cálidos mercados navideños de la Plaza de la Ciudad Vieja y de la Plaza Wenceslao; es en estas plazas donde se pueden ver bellos belenes checos pero no solo aquí, es particularmente famoso el gran belén de la basílica De San Pedro y San Pablo en Vysehrad y el del museo de la iglesia de Nuestra Señora d la Victoria en Mala Strana, que es sede también de la exposición permanente de pesebres del mundo entero. ¿Más belenes o pesebres en Praga? Los hay, en la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga o en la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn.