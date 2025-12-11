¿A CUÁL IRÍAS?
Los destinos más deseados por los españoles para Navidad y Fin de Año
Entre los 10 destinos más deseados y buscados por los españoles para viajar en Navidad y Año Nuevo se encuentran Nueva York, Egipto y Noruega. Te contamos otros lugares que también están en la lista.
Nueva York, Egipto y Noruega lideran la demanda de viajes de los españoles para Navidad y Fin de Año, según datos de la plataforma de viajes Passporter que ha desvelado el ranking de los 10 destinos más deseados y buscados por los viajeros españoles para las celebraciones de Navidad y Fin de Año de 2025.
El análisis, basado en las búsquedas, elementos guardados e itinerarios creados por sus usuarios, confirma una tendencia creciente hacia la búsqueda de experiencias personalizadas y escapadas que combinan a la perfección aventura, cultura y relax.
La lista muestra una clara preferencia por destinos que ofrecen aventuras en entornos exóticos, lugares de naturaleza extrema y escapadas urbanas emblemáticas.
Nueva York encabeza la lista este año, consolidándose como un gran clásico para la época por su ambiente navideño, sus mercadillos y la icónica celebración de Nochevieja en Times Square.
Le sigue en segundo lugar Egipto, destino que atrae por su mezcla de historia milenaria, un clima templado y experiencias únicas como un crucero por el río Nilo. El Top 3 lo ocupa Noruega, donde la demanda se centra en las Islas Lofoten y en las actividades relacionadas con la búsqueda de la aurora boreal.
El ranking de Passporter se completa con otros siete destinos que demuestran la diversidad de intereses del viajero español. Estos incluyen Filipinas y Laponia finlandesa (popular entre familias que desean visitar el pueblo de Papá Noel), así como Praga, Zanzíbar, Mauricio, México y Tailandia.
La plataforma destaca que cada destino atrae a un perfil de viajero específico: desde los urbanitas amantes de Broadway en Nueva York, pasando por exploradores de historias como los que viajan a Egipto, hasta los viajeros activos y apasionados por la naturaleza que eligen Noruega.
Por ejemplo, Filipinas y Tailandia atraen a mochileros y jóvenes aventureros (entre 20 y 35 años), mientras que Zanzíbar y Mauricio son elegidos por parejas y grupos que buscan desconexión y lujo en playas paradisíacas (entre 30 y 55 años).
Este enfoque confirma que los viajeros españoles buscan cada vez más experiencias únicas y adaptadas a sus preferencias personales, según la plataforma.
