Los destinos más deseados por los españoles para Navidad y Fin de Año

Nueva York, Egipto y Noruega lideran la demanda de viajes de los españoles para Navidad y Fin de Año, según datos de la plataforma de viajes Passporter que ha desvelado el ranking de los 10 destinos más deseados y buscados por los viajeros españoles para las celebraciones de Navidad y Fin de Año de 2025.

El análisis, basado en las búsquedas, elementos guardados e itinerarios creados por sus usuarios, confirma una tendencia creciente hacia la búsqueda de experiencias personalizadas y escapadas que combinan a la perfección aventura, cultura y relax.

La lista muestra una clara preferencia por destinos que ofrecen aventuras en entornos exóticos, lugares de naturaleza extrema y escapadas urbanas emblemáticas.

Árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York | EFE/EPA/SARAH YENESEL

Nueva York encabeza la lista este año, consolidándose como un gran clásico para la época por su ambiente navideño, sus mercadillos y la icónica celebración de Nochevieja en Times Square.

Le sigue en segundo lugar Egipto, destino que atrae por su mezcla de historia milenaria, un clima templado y experiencias únicas como un crucero por el río Nilo. El Top 3 lo ocupa Noruega, donde la demanda se centra en las Islas Lofoten y en las actividades relacionadas con la búsqueda de la aurora boreal.

Pirámides de Guiza, en Egipto | iStock

El ranking de Passporter se completa con otros siete destinos que demuestran la diversidad de intereses del viajero español. Estos incluyen Filipinas y Laponia finlandesa (popular entre familias que desean visitar el pueblo de Papá Noel), así como Praga, Zanzíbar, Mauricio, México y Tailandia.

La plataforma destaca que cada destino atrae a un perfil de viajero específico: desde los urbanitas amantes de Broadway en Nueva York, pasando por exploradores de historias como los que viajan a Egipto, hasta los viajeros activos y apasionados por la naturaleza que eligen Noruega.

Por ejemplo, Filipinas y Tailandia atraen a mochileros y jóvenes aventureros (entre 20 y 35 años), mientras que Zanzíbar y Mauricio son elegidos por parejas y grupos que buscan desconexión y lujo en playas paradisíacas (entre 30 y 55 años).

Este enfoque confirma que los viajeros españoles buscan cada vez más experiencias únicas y adaptadas a sus preferencias personales, según la plataforma.