Dónde es festivo el 26 de diciembre: Solo dos comunidades de España tiene puente

Ahora que se ha pasado el puente de diciembre, son muchas las personas que tienen la vista puesta en las vacaciones de Navidad. El próximo 25 de diciembre, que cae en jueves, es festivo nacional por la Natividad del Señor.

Pero... ¿sabes que hay dos comunidades que también tienen como festivo el viernes 26 de diciembre y pueden hacer puente? El 26 de diciembre se celebra San Esteban o "la segunda fiesta de Navidad" para muchas personas.

Calendario diciembre 2025 | iStock

Según el calendario laboral, en Cataluña y en las Islas Baleares, por lo tanto pueden hacer un puente bastante largo hasta el lunes 29 de diciembre ya que se libra el jueves 25 (día de Navidad), el viernes 26 (día de San Esteban), además del sábado y domingo.

En algunas localidades de la Comunidad Valenciana, como Novelda, Nules o Vila-Real también es festivo local el 26 de diciembre y también podrán aprovechar este puente inesperado para muchos.

Al margen de los festivos, la Navidad es una época que mucha gente aprovecha para viajar y descubrir lugares que en invierno se vuelven todavía más bonitos gracias a sus mercadillos y su iluminación navideña. Si eres de esos viajeros que ya tienen algo reservado, ¿dónde vas a ir esta Navidad?