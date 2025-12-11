La Feria de la Palmerita de Morata de Tajuña se celebra este fin de semana: Horarios y todo lo que necesitas saber

Con la llegada de diciembre también recibimos con los brazos abiertos muchos mercadillos artesanales y ferias, como es el caso de la VII Feria de la Palmerita de Morata de Tajuña, que tiene lugar los días 13 y 14 de diciembre, convirtiendo así al municipio en la capital del dulce artesanal y del chocolate este fin de semana.

Se trata de una fiesta gastronómica y cultural centrada en la famosa palmerita de Morata de Tajuña, un dulce tradicional de hojaldre con chocolate que forma parte de la identidad y oferta gastronómica local.

Tiene lugar principalmente en la Plaza Mayor y en las calles del centro del pueblo y podrás degustar y comprar palmeritas artesanas, con stands de las principales pastelerías locales como Pastelería de la Torre, La Dulcería, Paco-Pan, Panadería Conejo, Pastelería Real, Panificadora Morateña y Obrador El Carmen.

Este año, su icónica 'Palmerita de Oro' en reconocimiento a la difusión de este dulce y del pueblo, será para una persona cuya familia llega décadas ligada a nuestro municipio: la reconocida médico psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé.

Además, cada año también hay una palmerita gigante para inaugurar la feria y compartir entre todos los asistentes. Por si fuera poco, también cuenta con distintas actividades como conciertos, pasacalles, música en vivo y animación. Se complementa con espacios como un mercado artesano, zonas infantiles y foodtrucks para familias y visitantes.

El horario es de 10:00 a 17:00 horas el sábado y de 10:00 a 15:00 horas el domingo. Encima de estas líneas puedes encontrar el programa completo con todas las actividades.

Más allá de ser una feria gastronómica, el evento funciona como un gran atractivo turístico de fin de año, animando las calles con ambiente navideño, actividades para todas las edades y dinamizando la economía local.