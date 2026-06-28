VIAJES
Descubre cuál es la semana más barata para viajar en verano y el dineral que podrías ahorrar
Es el momento más que perfecto para conocer qué semana es la más económica para viajar este verano.
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No es ningún secreto que son muchos los que desean que llegue el verano para disfrutar de las vacaciones, que normalmente aprovechan para poner rumbo a nuevos destinos, especialmente si son de playa, de montaña o, incluso, capitales europeas. Si aún estás planificando tus vacaciones de verano, tienes que saber que todavía no es tarde para encontrar buenos precios.
Aunque es más complicado, lo cierto es que todavía existen algunas oportunidades para poder hacerlo a un precio bastante económico. Lo más importante que debes tener en cuenta es que las semanas más demandadas de julio y agosto traen consigo tarifas altas, no solamente en vuelos sino también en hoteles.
Ahora bien, si somos flexibles en cuanto a fechas y escapamos de las semanas de temporada alta, podemos encontrar ofertas y disfrutar de sorprendentes destinos por bastante menos dinero. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para descubrir cuál es la semana más barata para viajar este verano.
La reconocida plataforma de búsqueda de viajes Skyscanner ha arrojado luz sobre este asunto. De este modo, analizando el calendario de este verano, ha dado a conocer el mejor momento para realizar un viaje si tu objetivo es ahorrar dinero: la primera semana de septiembre. En estas fechas, podremos disfrutar de unos precios mucho más baratos en comparación con otras semanas de alta demanda, especialmente si hablamos de julio y agosto.
Además, todavía se puede disfrutar de un clima agradable que te permitirá disfrutar al máximo de jornadas de naturaleza y playa, los planes habituales en estas fechas. Lejos de que todo quede ahí, gracias a este informe, se sabe que a pesar de lo buenas que son esas fechas, lo cierto es que no suele haber mucha demanda. De hecho, solamente tiene un 7% de las búsquedas globales en la mencionada plataforma.
¿Esto qué quiere decir? Que además de buenos precios, hay otro punto positivo como es el de escapar de la masificación turística que sufren muchísimos destinos durante la temporada alta. Lejos de que todo quede ahí, hay que mencionar que este estudio indica que el 86% de las personas pretende viajar en verano este año, por lo que hacerlo esa primera semana de septiembre podría suponer, aproximadamente, un 27% de ahorro en comparación con otras semanas.
Así pues, estamos ante una gran opción a la hora de viajar, ya sea solo, en pareja o, especialmente, en familia, puesto que el ahorro será muchísimo más notable si viaja un núcleo familiar. Sea como sea, si escoges esta semana u otra, estamos convencidos de que disfrutarás al máximo de esta temporada de verano.
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