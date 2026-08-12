Los países europeos más calurosos en verano

El verano y las vacaciones siempre son dos de las cosas más esperadas de todo el año. Este 2026, en España estamos siendo testigos de grandes olas de calor que están marcando nuestras jornadas de manera intensa. Y es, agosto siempre llega pisando fuerte. Por ello, se agradece pasar unos días en lugares más frescos y menos agobiantes. Diversos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el destino vacacional.

En España, si buscamos lugares de menos calor, lo ideal es desplazarnos al norte de la península ibérica. Pero, si la idea es hacer las maletas y conocer nuevas culturas, ya avisamos que hay países que no viene tan bien visitar. Pero ¿cuáles son los más calurosos de Europa? Realizamos un repaso por los lugares a los que no aconsejamos ir en caso de buscar zonas con bajas temperaturas. ¡Toma nota!

España

Plaza de España. Sevilla | Pixabay

Si hablamos de meses como julio y agosto, hay países que tienen registros muy altos de temperatura de manera anual. Como ya nos podíamos imaginar, España es uno de los países que encabeza la lista como uno de los más calurosos. Y es que, a lo largo del verano, son varias las olas de calor que azota el territorio español. Temperaturas que llegan a ser superiores a los 43 ºC en algunas ciudades y donde dormir llega a ser un auténtico reto. Por ello, es mejor no visitar Andalucía en estas fechas, especialmente, ciudades como Córdoba y Sevilla.

Grecia

Acrópolis. Grecia | Pixabay

Uno de los países más visitados en verano es Grecia. La cultura, sus países, arquitectura y gastronomía son el sueño de todo turista. Y es que, al menos una vez en la vida, es necesario visitar este fantástico país. Pero, lo que nadie cuenta es que, en verano, la temperatura oscila de los 35 ºC a los 40 ºC. Todo ello sin hablar de las fuertes olas de calor que perjudican notablemente ciudades como Atenas.

Italia

Siracusa | Pixabay

Si la idea es viajar a Italia, uno de los países más bonitos y visitados del mundo, aconsejamos ir preparados con ropa cómoda, protector solar y una gorra. Y es que, en estas fechas, el país supera los 35 ºC grados en casi todas sus ciudades. Conforme avanza el día y nos adentramos al mediodía, se vuelve insostenible andar por sus calles debido a que la temperatura puede llegar a subir hasta los 40 ºC. Si hablamos de ciudades italianas que conviene visitar en otro momento del año, destacamos Catania, Sicilia y Siracusa.

Chipre

Chipre | Pixabay

El calor extremo también se siente en Chipre. Ciudades como Nicosia presentan temperaturas que van de los 37 ºC a los 41 ºC de manera frecuente. La Catedral de Saint John, el Palacio Arzobispal, Shacolas Tower y sus otros numerosos monumentos son una parada obligatoria si se visitar el lugar. Pero, mejor conocerlos en épocas más otoñales o primaverales.

Portugal

Évora. Portugal | Pixabay

Dada su proximidad geográfica con España, no es de extrañar que Portugal sea considerado como uno de los países más calurosos de Europa en verano. Évora y Beja son dos de las ciudades menos recomendadas para visitar debido a que, normalmente, tienen temperaturas de más de 35 ºC.