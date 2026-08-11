Dos jóvenes pierden su vuelo en Ibiza por una confusión con la hora: "No es culpa nuestra, es la aerolínea"

Perder un vuelo por quedarse dormido o llegar tarde al aeropuerto es un clásico, pero esta vez el motivo fue distinto: una confusión con la hora de salida. Las jóvenes tenían pasaje para volver desde Ibiza en un vuelo programado a las 00:30 horas del 8 de agosto, es decir, apenas pasada la medianoche del día 7 al 8. Ellas, en cambio, interpretaron que esa hora correspondía a la noche del propio 8 (entrando ya al 9), así que se presentaron en el aeropuerto un día después de lo debido, cuando su vuelo de vuelta ya había salido.

Según cuentan en el video que compartieron en redes, la confusión nace justamente de cómo se indica la hora en el billete: no queda claro si "8 de agosto, 00:30 horas" se refiere a la madrugada de ese día o a la noche siguiente. Por eso, consideran que la aerolínea no explicó bien la información y que el error, en parte, es responsabilidad de la compañía.

Al darse cuenta de que algo no cuadraba, llamaron por teléfono para preguntar si el vuelo ya había salido. La respuesta fue clara: había despegado en la noche. Fue en ese momento cuando, según relatan, preguntaron por un reembolso argumentando que las horas confunden y no es 100% culpa suya, pero la aerolínea no accedió, así que no les quedó otra que comprar un vuelo nuevo para volver.

Lejos de vivirlo como un drama, las jóvenes decidieron grabarlo y compartirlo en redes con humor, lo que llevó al video a hacerse viral en cuestión de horas. Sin embargo, no todo han sido risas: la publicación también desató una ola de comentarios críticos, con parte de los usuarios señalando que la confusión de horario no exime de responsabilidad al pasajero.

Y es que, según la normativa europea de derechos de los pasajeros aéreos, las aerolíneas están obligadas a reembolsar o recolocar a sus clientes en casos de cancelaciones, retrasos o denegaciones de embarque que sean responsabilidad de la compañía. Cuando el motivo de la pérdida del vuelo es un error del propio pasajero (como confundir la fecha o la hora), esa protección no aplica.

Consejos para que no te pase

Para que no te pille por sorpresa, te dejamos 5 tips clave a la hora de tomar tu vuelo:

1. Revisa bien la fecha y la hora de salida, no solo el horario

Con los vuelos que despegan justo después de medianoche es fácil confundirse: si el vuelo es del "8 de agosto a las 00:30", en realidad hay que estar en el aeropuerto la noche del 7, no la del 8. Revisa siempre la fecha exacta que aparece en el billete.

2. Configura una alarma con margen extra

No calcules el tiempo justo para llegar. Pon la alarma pensando en el peor escenario: tráfico, colas de seguridad o cambios de última hora en el mostrador.

3. Activa las notificaciones de la aerolínea

La mayoría de las apps avisan por SMS o notificación push si hay cambios de puerta, retrasos o algo importante. Tenerlas activas te puede salvar de un despiste.

4. Haz el check-in online con anticipación

Además de ahorrar tiempo en el aeropuerto, al hacerlo revisas de nuevo fecha, hora y aeropuerto de salida, una segunda oportunidad para pillar cualquier error antes de que sea tarde.

5. Llega con al menos 2-3 horas de antelación en vuelos internacionales

Sobre todo en temporada alta o en aeropuertos con mucho movimiento (como el de Ibiza en verano), el margen de tiempo es tu mejor seguro contra imprevistos.