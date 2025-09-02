Septiembre también es tiempo de cerveza y no solo porque arranque en Munich el Oktoberfest

Septiembre es el mes de la vuelta al cole, sí, pero también el de la vendimia para mayor goce de los amantes de los vinos, viñedos y bodegas, ahora bien, los más cerveceros tienen también este mes citas importantes empezado por el famoso Oktoberfest de Múnich que arranca antes de que termine el mes de septiembre y es que es ahora cuando se cosecha el lúpulo y la malta en Europa lo que da lugar a un buen número de fiestas y festivales cerveceros entre los que cabe destacar algunos:

Oktoberfest, el festival cervecero más grande y popular del mundo

Oktoberfest | Pixabay

Si hay una fiesta grande de la cerveza es esta y es que no en vano recibe más de 6 millones de visitantes cada año; comienza la segunda quincena de septiembre y su gran protagonista es la cerveza (solo cervezas oficiales de Múnich como la Paulaner, Spaten, o Augustiner entre otras) servida en jarras de libro y a acompañada de salchichas, codillo, pretzels…

Brussels Beer Weekend

Cerveza artesana | Pixabay

Se celebra el primer fin de semana de septiembre y reúne a decenas de cervecerías belgas que ofrecen más de 400 variedades de cerveza entre las que destacan algunas como las trapenses, lambics, gueuze, dubble o tripel. El epicentro de este festival de la cerveza belga está en Grand Place y lo cierto es que no se nos ocurre un momento del año en el que la ciudad esté tan… divertida.

Prague Beer Festival (edición de otoño)

Pilsner | Pixabay

Aunque es en primavera cuando Praga celebra su famoso festival, en septiembre se organiza una edición más pequeña pero no menos divertida en la que participan tanto grandes como pequeñas firmas cerveceras checas (Pilsner, Urquell, Budvar…); la cerveza se sirve acompañada de delicias checas típicas que incluyen salchichas y hay, además, música en vivo. El ambiente de este festival es muy internacional.

Cervezas | Pixabay

¿Más fiestas cerveceras? Las hay, empezando por la Fiesta de la Cosecha del Lúpulo, un lúpulo que pasa por ser uno de los más finos del planeta, que se celebra en Zatec, en la zona checa de Bohemia, el primer fin de semana de septiembre; y terminando por Pilsner Fest, un festival que se celebra entre finales de septiembre y principios de octubre en la localidad checa de Plzen, cuna de la cerveza tipo Pilsner.