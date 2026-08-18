El Puente Dorado de Vietnam, la pasarela que parece sostenida por gigantes

Cerca de la ciudad de Da Nang podemos encontrar una de las construcciones más sorprendentes de Vietnam. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al Puente Dorado. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un gran reclamo turístico, y todo por el llamativo y singular diseño que presenta. Y es que se trata de una pasarela dorada que parece estar sostenida por dos enormes manos de piedra que emergen del paisaje.

Situado a casi 1.400 metros sobre el nivel del mar, este puente ofrece una experiencia única tanto por su arquitectura como por las impresionantes vistas que se obtienen de la cordillera Annamita. Con una longitud aproximada de 150 metros, este recorrido permite caminar entre jardineras de crisantemos violetas mientras se disfruta de un entorno natural que parece que se funde con la estructura. ¡Es algo sorprendente!

Un impresionante diseño integrado en la naturaleza

Una de las cuestiones que convierte al Puente Dorado en un lugar tan especial es la sensación de que las gigantescas manos forman parte de la montaña desde hace siglos. A pesar de que se trata de una construcción moderna, el acabado de estas esculturas le aporta un aspecto envejecido que crea la ilusión de que siempre han estado ahí, sosteniendo ese puente sobre el bosque.

Esta idea de una pasarela suspendida sobre las nubes resulta sencilla, pero también impactante. Al fin y al cabo, estas dos enormes manos funcionan como pilares y logran dar vida a una imagen que muchos interpretan como unas manos divinas elevando un camino hacia el cielo. Estamos ante una gran combinación de ingeniería, paisaje y, sobre todo, creatividad. Por eso se ha convertido en uno de los escenarios más fotografiados de Vietnam.

El Puente Dorado es mucho más que un reclamo turístico

Para comenzar, debemos tener en cuenta que forma parte del complejo Sun World, ubicado en Bà Nà Hills, una zona que empezó a desarrollarse en el año 1919 con la construcción de varias villas por parte de los colonos franceses. En la actualidad, este espacio cuenta con una amplia oferta de entretenimiento para los visitantes.

Puente Dorado de Vietnam | Pixabay

De hecho, entre los principales atractivos turísticos encontramos la recreación de una ciudad medieval francesa con un castillo, calles empedradas, murallas y hasta una réplica de la Basílica de Notre Dame. Lejos de que todo quede ahí, cuenta con impresionantes jardines inspirados en distintos estilos, un parque de atracciones, restaurantes, templos budistas y hasta una gran estatua de Buda, entre otras cuestiones. Es más, tiene un teleférico, reconocido por los Guinness World Records como el más largo del mundo.

En cuanto a la construcción del Puente Dorado, hay que tener en cuenta que formó parte de un ambicioso proyecto valorado en 1.700 millones de euros, y todo con el objetivo de impulsar el turismo de la región. No solamente lo consiguieron sino que, debido a su cercanía con Da Nang, uno de los principales puertos de Vietnam, esta construcción se ha convertido en una excursión muy popular, especialmente entre los viajeros que llegan en crucero. ¡Un imprescindible si pones rumbo a este país tan sorprendente!