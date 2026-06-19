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Los 10 destinos europeos más baratos y seguros para viajar este verano, según los viajeros
Un ranking basado en opiniones verificadas de viajeros revela cuáles son los destinos europeos más baratos y seguros para disfrutar de las vacaciones de verano.
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Viajar más gastando menos ya no es únicamente una cuestión de encontrar vuelos baratos. Cada vez más viajeros priorizan destinos capaces de ofrecer una combinación equilibrada entre presupuesto, seguridad y experiencia, redefiniendo la manera de planificar las vacaciones de verano.
En ese contexto, Billionhands, la plataforma global de rankings impulsada por la opinión real y verificable de los usuarios, presenta su nuevo ranking de destinos europeos low cost y seguros para el verano, elaborado a partir de la experiencia colectiva y la percepción de los usuarios.
El resultado refleja una tendencia clara: ciudades menos masificadas y con una elevada relación calidad-precio comienzan a ganar terreno frente a los destinos tradicionalmente más saturados.
Las cinco ciudades que lideran el ranking son:
- Varna (Bulgaria)
- Cracovia (Polonia)
- Gdansk (Polonia)
- Oporto (Portugal)
- Vilna (Lituania)
- Liubliana (Eslovenia)
- Algarve (Portugal)
- Brașov (Rumanía)
- Tallín (Estonia)
- Rijeka (Croacia)
Más allá del precio: el nuevo criterio de los viajeros
El auge de este tipo de destinos responde a un cambio en la forma de elegir vacaciones. El coste continúa siendo un factor determinante, pero cada vez gana más peso la percepción de tranquilidad, accesibilidad y experiencia global del viaje.
Varna, por ejemplo, destaca por su combinación de playas y precios competitivos; Cracovia y Gdansk refuerzan el atractivo cultural del centro de Europa; mientras que Oporto y Vilna aparecen como opciones urbanas con una fuerte identidad propia y costes relativamente contenidos.
"Billionhands nace con el objetivo de ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones en ámbitos como el consumo, la gastronomía o los viajes. Ante una decisión tan importante como elegir dónde pasar las vacaciones, los viajeros necesitan referencias basadas en experiencias reales y actualizadas de otros usuarios, no listas de pago o criterios editoriales. Eso es exactamente lo que ofrece este ranking", Nicolás Luca de Tena, fundador de Billionhands.
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