Los 10 destinos europeos más baratos y seguros para viajar este verano, según los viajeros

Viajar más gastando menos ya no es únicamente una cuestión de encontrar vuelos baratos. Cada vez más viajeros priorizan destinos capaces de ofrecer una combinación equilibrada entre presupuesto, seguridad y experiencia, redefiniendo la manera de planificar las vacaciones de verano.

En ese contexto, Billionhands, la plataforma global de rankings impulsada por la opinión real y verificable de los usuarios, presenta su nuevo ranking de destinos europeos low cost y seguros para el verano, elaborado a partir de la experiencia colectiva y la percepción de los usuarios.

Varna, Bulgaria | Pixabay

El resultado refleja una tendencia clara: ciudades menos masificadas y con una elevada relación calidad-precio comienzan a ganar terreno frente a los destinos tradicionalmente más saturados.

Las cinco ciudades que lideran el ranking son:

Varna (Bulgaria)

Cracovia (Polonia)

Gdansk (Polonia)

Oporto (Portugal)

Vilna (Lituania)

Liubliana (Eslovenia)

Algarve (Portugal)

Brașov (Rumanía)

Tallín (Estonia)

Rijeka (Croacia)

Más allá del precio: el nuevo criterio de los viajeros

El auge de este tipo de destinos responde a un cambio en la forma de elegir vacaciones. El coste continúa siendo un factor determinante, pero cada vez gana más peso la percepción de tranquilidad, accesibilidad y experiencia global del viaje.

Cracovia | Pixabay

Varna, por ejemplo, destaca por su combinación de playas y precios competitivos; Cracovia y Gdansk refuerzan el atractivo cultural del centro de Europa; mientras que Oporto y Vilna aparecen como opciones urbanas con una fuerte identidad propia y costes relativamente contenidos.

"Billionhands nace con el objetivo de ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones en ámbitos como el consumo, la gastronomía o los viajes. Ante una decisión tan importante como elegir dónde pasar las vacaciones, los viajeros necesitan referencias basadas en experiencias reales y actualizadas de otros usuarios, no listas de pago o criterios editoriales. Eso es exactamente lo que ofrece este ranking", Nicolás Luca de Tena, fundador de Billionhands.