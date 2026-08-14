La playa fluvial de un pueblo de Toledo con aguas tranquilas junto a un castillo medieval

Cuando el calor llega, encontrar un lugar para refrescarse sin alejarse demasiado de la capital se vuelve un plan muy buscado. La playa fluvial de Escalona, ubicada a orillas del río Alberche en Toledo, es una gran opción para una escapada de un día desde Madrid, y cada vez la elige más gente.

La zona de baño tiene tres tramos (La Tenería, Calicantón y El Prado), todos con acceso directo al río. Calicantón es uno de los más elegidos porque está junto a la muralla del castillo y tiene una orilla bien amplia.

En este punto del Alberche, el agua cubre poco en los primeros metros, así que los niños pueden jugar tranquilos (siempre con un adulto cerca). Además, la corriente es suave, algo que muchas familias valoran y por eso repiten esta zona de baño cada verano

El entorno también suma puntos: la vegetación que rodea el río da buena sombra para poner sombrillas o toallas, y el ambiente relajado hace que la gente se quede ahí todo el día. Eso sí, conviene llevar calzado de agua, porque el fondo es de piedras. También es un lugar donde puedes ir con mascotas, así que es una buena opción si quieres pasar el día en el río con tu perro.

Para quienes quieran seguir el paseo, cerca de la playa hay un sendero junto al río Alberche, ideal para caminar entre la vegetación. Ya en el pueblo de Escalona, vale la pena recorrer sus calles y ver los murales, además de pasar por el Castillo de Escalona: un símbolo del lugar que, aunque no se puede visitar por su mal estado, sigue destacando en el paisaje desde lo alto.