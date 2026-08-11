Estas son algunas de las piscinas más sorprendentes del mundo

En verano nos encantan las playas y las piscinas (además de los ríos, lagos, lagunas, embalses... cualquier lugar en el que darnos un chapuzón y sacudirnos el calor) y, ahora que estamos ya en pleno mes de agosto, queremos piscinear un rato pero no en cualquier piscina sino en alguna de las más espectaculares del mundo:

Estanque del Diablo en las Cataratas Victoria

Devil's pool | Imagen de Royal Mayhem, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Empezamos nuestra lista por la piscina natural más extrema del mundo y es que está al borde de una de las mayores cataratas del planeta, las Cataratas Victoria; que el nombre de esta piscina sea Devil's Pool (la piscina del diablo) no hace sino especificar más si cabe cuán extrema es esta piscina que es, además, la piscina infinita por excelencia. ¿Es peligroso bañarse en esta piscina? Sí, tanto que el baño solo se permite en temporada seca porque, en época de lluvias, el caudal excesivo hace demasiado arriesgado zambullirse aquí.

Piscinas de Porto Moniz, en Madeira

Porto Moniz | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Quien viaja a Madeira se baña en las piscinas de Porto Moniz, sin duda; son espectaculares piscinas naturales (aunque acondicionadas y perfectamente mantenidas) de lava volcánica junto al Atlántico y son también una de las imágenes más representativas de este archipiélago portugués. Las de Porto Moniz no solo son piscinas de agua salada sino que entra en ellas el mar constantemente renovando el agua.

Bondi Baths en Sídney (Australia)

Bondi Icebergs pools | Imagen de Kristina D.C. Hoeppner, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Se trata de una espectacular piscina de agua salada pegada al océano, tan pegada a él que, cuando hay temporal, las olas rompen dentro de la propia piscina, es decir, el océano se cuela en la piscina (que es, además, una piscina pública). Están ubicadas al sur de la famosa playa Bondi, en Sídney.

Hamilton Pool, en Texas (Estados Unidos)

Hamilton Pool | Imagen de Eric in SF, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La Hamilton Pool es una piscina natural ubicada bajo una cúpula de roca parcialmente derrumbada; lo más sorprendente es que esta piscina cuenta con su propia cascada, una cascada cuyo caudal cambia pero siempre cae (nunca te la encontrarás seca). Esta espectacular piscina está a unos 37 kilómetros de Austin, en Texas.

To Sua Trench en Samoa

To Sua Trench | Imagen de Simon_sees from Australia, licencia: CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Esta piscina natural es uno de los lugares más fotografiados del Pacífico y es que se trata de una sima volcánica llena de agua cristalina en la que bañarse es toda una aventura porque solo se puede acceder a ella a través de una larga escalera. Está en Samoa, un país poco conocido que atesora rincones paradisíacos como esta espectacular piscina que es de agua salada porque está conectada por ríos subterráneos con el Pacífico.