5 hoteles en los que dormir dentro de una cueva

Las cuevas siempre han sido refugios aunque, ciertamente, tenían ¡y tienen! También su peligro, ahora bien, si hablamos de cuevas que alojan hoteles podemos olvidar el peligro y quedarnos con todo lo bueno y sugerente que tiene dormir en una cueva sin dejar de hacerlo en un alojamiento con todas las comodidades que podamos imaginar.

Son, probablemente, más de los que imaginas los hoteles construidos dentro de cuevas y no pocos de ellos están en dos zonas famosas especialmente por sus cuevas: Matera en Italia y la Capadocia en Turquía; a continuación vamos a recomendarte dos hoteles en cada una de estas zonas (aunque te advertimos que hay más…) y tenemos un quinto (aunque solo sea por aquello de que no hay quinto malo) que está bastante más lejos pero que nos recuerda que los hoteles cueva con son exclusivos de Matera y la Capadocia:

Kayakapi Premium Caves | Imagen de YakupDinler, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

[[h2:Kayakapı Premium Caves en Capadocia, Turquía]]

Este hotel es todo un espectáculo porque está ubicado en un antiguo barrio histórico de Ürgüp excavado en una ladera, es decir, en una cueva con cientos de viviendas que han sido restauradas para convertirlas en un hotel de escándalo y lujo. No exageramos cuando hablamos de espectáculo, este hotel ocupa el espacio que antes ocuparon cientos de casas cueva y también otras construcciones excavadas como una iglesia rupestre del S.X y una mezquita de la época otomana.

Sultan Cave Suites en Capadocia, Turquía

En la zona de Göreme, en la Capadocia, hay varios hoteles cueva interesantes, algunos de ellos con vistas espectaculares de la zona circundante, la que sobrevuelan los globos aerostáticos. En este sentido es especialmente recomendable el hotel Sultan Cave Suites porque, además de haber integrado en su estructura las cuevas originales (que fueron por supuesto restauradas) ofrece no pocas terrazas con vistas.

Sextantio Le Grotte della Civita en Matera, Italia

Matera | Imagen de Velvet, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

18 son las habitaciones cueva que ofrece este hotel de Matera, algunas son además grandes suites y entre sus espacios comunes hay una antigua iglesia rupestre; prácticamente todo el hotel, tanto las habitaciones como las zonas comunes, están ubicados en antiguos inmuebles hipogeos y excavados en la roca. Además el hotel está ubicado en la parte más antigua de los Sassi lo que lo hace especialmente interesante y cómodo para visitar la zona.

Locanda di San Martino en Matera, Italia

Aunque no es el primer hotel cueva de los Sassi (el Hotel Sassi es el que ostenta ese honor) nos quedamos con Locanda di San Martino porque es un hotel cueva auténtico, todo él está excavado en la roca ocupando antiguas viviendas cueva que se han reformado y adaptado a las necesidades actuales. Además este hotel cuenta con circuito termal propio (también excavado en la roca, tanto es así que aquí podrás zambullirte en una piscina dentro de una cueva).

The Underground Motel en Coober Pedy, Australia

Entrada a motel subterráneo en Cobber Pedy | Imagen de Kerry Raymond, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Podríamos recorrer más hoteles en Matera o Capadocia pero, para que quede constancia de que hay hoteles cueva más allá de estos dos enclaves, volamos a Australia, a Coober Pedy, para alojarnos en el The Underground Motel: se trata de un motel construido en los años 80 cuyas habitaciones han sido excavadas en una colina de arenisca; son, literalmente, habitaciones subterráneas.