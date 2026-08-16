Lo que no te puedes perder de Viana do Castelo

Viana do Castelo es una ciudad del norte de Portugal que, si conoces Ferrol, seguro que te resulta familiar y es que se trata, como en el caso de la gallega, de una ciudad cuya historia está ligada a sus astilleros aunque en la actualidad, aun siendo una ciudad costera y ligada íntimamente al mar y su pesca, también ha ganado popularidad por otras razones entre las que cabe destacar su arquitectura, una arquitectura que descubrirás paseando su casco histórico: fachadas manuelinas pero también barrocas, renacentistas y modernistas, azulejos por doquier, casas blasonadas… y por supuesto la catedral con sus torres almenadas y el santuario de Nuestra Señora de la Agonía, patrona de Viana, además de la plaza de la República con la antigua Casa Consistorial y su fuente renacentista.

Ahora bien, más allá de los mil y un paseos que te puedes dar por el centro de Viana do Castelo y por su paseo marítimo, fluvial y portuario… ¿cuáles son los lugares imperdibles?

Monte de Santa Luzia

Santuario de Santa Luzia | Imagen de Áine Díaz

El primero no se discute porque el Monte de Santa Luzia lo tiene todo: en primer lugar subes en un ascensor centenario (que obviamente ya ha sido renovado y reformado pero que lleva igualmente más de 100 años subiendo a los visitantes y locales del centro de Viana al Santuario de Santa Luzia); además, una vez allí, disfrutarás de las vistas más espectaculares de Viana, tanto de la ciudad como del estuario del río Lima y también del Atlántico. Accede al Santuario, hasta la cúpula (hay ascensor pero los últimos tramos son por escalera) y disfruta de una panorámica, si cabe, más espectacular.

Buque Gil Eanes

Buque Hospital Gil Eanes | Imagen de Áine Díaz

Visitar este buque anclado al puerto de Viana es inevitable, para empezar porque domina la vista del puerto (y fue construido en sus astilleros) y para continuar porque su historia bien merece la visita: se trata de un buque hospital que acompañaba a la flota portuguesa cuando partía hacia Terranova y Groenlandia en temporada de pesca de bacalao; se puede visitar prácticamente al completo, desde sus salas de maquinas a sus quirófanos pasando por los camarotes tanto de la tropa como de los médicos.

Museos

Plaza de la República, Museo del traje al fondo | Imagen de Áine Díaz

Viana do Castelo tiene también importantes museos, uno de ellos destaca particularmente: el Museo del Traje; se trata de un museo en el que descubrir el traje regional que visten las mujeres de Viana; no menos importante, y ligado igualmente a la artesanía local, es el Museo de Arte y Arqueología donde descubrirás la típica loza de Viana.

Playas

Puedes visitar Praia Norte, muy cerca del centro urbano, o Praia de Afife, también al norte, pero la playa por excelencia de Viaja do Castelo es la de Cabedelo, a la que puedes acercarte en coche, en autobús o en barco (hay un barco que cruza cada hora el estuario del lima con dirección a Cabedelo); la de Cabedelo es una playa grande, abierta y con oleaje, perfecta para quienes buscan pasear por la arena o disfrutar de los deportes acuáticos, eso sí, el agua está fría…

Y, por si todo esto te parece poco, recuerda que Viana do Castelo está al norte de Portugal, muy cerca de localidades como Guimaraes (la cuna de Portugal) o Braga (ciudad universitaria y famosa por su Santuario del Buen Jesús) y no lejos de la que pasa por ser la ciudad más importante del país, además de la más bella, después de su capital: Oporto.