Cabo Verde, las islas del verano eterno en las que se habla portugués

Y es que en este país africano es un conjunto de islas tropicales en el que podrás disfrutar de playas paradisíacas, paisajes volcánicos impresionantes, grandes valles, acantilados… y un ambiente único porque Cabo Verde es África pero fue Portugal y eso se nota mucho en los aspectos culturales del país.

¿Por qué decimos que es una gran idea visitar Cabo Verde en otoño? Porque en agosto (y parte de septiembre) es la temporada de lluvias y, una vez termina, los valles del interior del país muestran sus imágenes más bellas, además hasta el mes de diciembre las temperaturas se mantienen mientras que a principios de año bajan un poco y restan calidez al viaje. ¿El único inconveniente que se nos ocurre para viajar a Cabo Verde en otoño? En octubre no encontramos pero que ponerle pero en noviembre puede ocurrir (aunque no tiene por qué) que justo en los días que estás en el país le de por soplar al llamado viento hartmattan, que es un viento de Sáhara que lleva arena y vicia el ambiente…

Boa Vista. Cabo Verde | Pixabay

Este archipiélago, formado por 8 islotes y 10 islas de las que 9 están habitadas, está en el Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa africana continental; ahora bien, no creas que es difícil llegar allí, el país cuenta con cuatro aeropuertos y hay vuelos directos desde varias ciudades europeas (Lisboa y Oporto entre ellas). Una vez que te has decidido y has incluso reservado tu vuelo… ¿qué no te puedes perder de Cabo Verde?

Lo primero que debes saber es que la isla de Sal es la más turística de todo el archipiélago porque cuenta con las playas más espectaculares y paradisíacas, dicho de otro modo, si buscas un destino de playa al más puro estilo Caribe, tenlo claro, Sal es tu isla; aunque tampoco debes perderte Boa Vista, que es la isla más cercana a Sal y que cuenta también con bellas playas, de hecho es en esta isla donde encontrarás la costa más extensa del país, lo malo de esta isla es el viento, salvo que sea eso lo que buscas para gozar de los deportes acuáticos, claro.

Pico do Fogo | Pixabay

¿Eres de los que no sólo busca playa y mar sino también conocer de verdad Cabo Verde? Entonces tendrás que visitar el resto de islas del archipiélago empezando por San Vicente, que pasa por ser el corazón cultural de Cabo Verde y que es, además, famosa por sus celebraciones de carnaval (aunque son en el mes de febrero, no en otoño); San Vicente es además una isla verde y montañosa; de San Vicente a San Antonio, otra de las islas de este archipiélago, se va en ferry ¿y quién disfrutará de lo lindo de San Antonio? Los amantes del senderismo gracias a lugares como la Caldeira de Cova (un cráter rodeado de montañas y plantaciones agrícolas) y el Valle de Paúl. Otra de las islas imperdibles de Cabo Verde para amantes de la naturaleza es Fogo, se trata de un destino ideal para los amantes del trekking porque aquí está Pico do Fogo, que es el cono central de un volcán y el punto más alto de Cabo Verde.

Praia. Isla de Santiago. Cabo Verde | Pixabay

No puedes dejar Cabo Verde sin visitar la isla de Santiago, aunque sólo sea porque es la más poblada y dónde está Praia, la capital del país; además es un lugar con mucha historia: Praia fue el primer asentamiento europeo en una isla tropical africana allá por el S.XV, lo fundaron los portugueses camino de las Indias; de hecho el casco histórico de Praia es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.