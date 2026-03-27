La curiosa historia de Damanhur, un gran templo subterráneo cerca de Turín

Para visitar Damanhur y descubrir su arquitectura y su historia hay que viajar a Turín pues este curioso lugar está en el valle de Valchiusella, en la región italiana de Piamamonte, una hora al norte de Turín. ¿Y qué descubrirás cuando llegues allí? Los Templos de la Humanidad, nada menos… pero empecemos por el principio, por la historia de este lugar.

Fue en 1975 cuando se fundó una comunidad que pretendía convertirse en una sociedad espiritual y creativa tan dedicada a la investigación esotérica como al a vida comunitaria; la comunidad fundacional fue creciendo y se convirtió en una eco-comunidad en la que vivían centenares de personas y que, además, recibían regularmente a visitantes de entre sus miles de simpatizantes repartidos por todo el mundo.

Templos de la Humanidad | Imagen de Oleg Andriychuk, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

A día de hoy en Damanhur viven más de 600 personas de forma permanente y es que la comunidad original permanece activa: sus habitantes viven en casas compartidas y trabajan dentro de la propia comunidad o regentando pequeños negocios locales, se organizan en gremios y tienen no solo su propia constitución sino también su propia moneda; además participan en proyectos artísticos, espirituales y ecológicos y celebran rituales relacionados con la naturaleza, es más, los Templos de la Humanidad, que son a nivel artístico y arquitectónico lo más interesante de Damanhur y lo que atrae de hecho más visitantes, siguen en uso y se utilizan tanto para la celebración de rituales como para sesiones de meditación u otros celebraciones comunitarias.

Los Templos de la Humanidad son un enorme complejo subterráneo que fue construido por los miembros de esta comunidad de modo secreto (clandestino, diríamos…) durante más de diez años; ¿y cómo pudieron mantener en secreto estos trabajos durante tanto tiempo? Porque se trataba, precisamente, de un complejo subterráneo y oculto: estos templos se componen de varias salas excavadas en la montaña que están conectadas entre sí y decoradas con mosaicos, vidrieras, esculturas y pinturas simbólicas.

Templos de la Humanidad | Imagen de Oleg Andriychuk, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

El complejo fue descubierto en 1992 y resultó tan espectacular que fue legalizado como obra artística y espiritual; dado que los Templos de la Humanidad siguen en uso, las visitas están restringidas y no pueden hacerse por libre sino con guía, es más, se pueden visitar no solo los templos recibiendo además una explicación acerca de su construcción y su simbología, sino también algunos de los núcleos de la comunidad y el bosque sagrado en el que está ubicada.

Y no solo eso: si te interesa Damanhur no solo como curiosidad o por sus templos sino de un modo más espiritual, te interesará saber que se puede participar, con reserva previa, tanto en talleres como en rituales, cursos de arte o retiros.