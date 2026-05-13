Descubre la Plaza Merdeka y por qué se ha convertido en punto clave de la historia reciente de Kuala Lumpur

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Malasia, concretamente hasta Kuala Lumpur. Allí nos podemos topar con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes y espectaculares, que no dejan indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en la plaza Merdeka, situada frente al Edificio Sultán Abdul Samad. Fue en este lugar donde, el 31 de agosto de 1957, se bajó la Union Flag y se izó la bandera de Malasia por primera vez. Desde entonces, esta plaza ha sido el lugar habitual de celebración del Desfile Merdeka, es decir, el Desfile del Día Nacional.

Todo sobre la Plaza Merdeka de Kuala Lumpur

La también conocida como Plaza de la Independencia era anteriormente conocida como el Selangor Club Padang y era el campo de cricket del Selangor Club. En cuanto al Edificio Sultán Abdul Samad, que domina la plaza, es uno de los monumentos más importantes de aquellos que construyeron los británicos. Fue diseñado por A.C. Normal y se inspiró en la arquitectura mogol de la India.

Cabe destacar que este edificio fue completado en 1897 y albergaba la Secretaría del Estado de Selangor y, con posterioridad, el Tribunal Supremo. Todo eso hasta que quedó en el abandono durante varios años. En la actualidad, esta impresionante edificación situada en la Plaza Merdeka alberga el Ministerio de Patrimonio, Cultura y Artes.

En cuanto al campo en los alrededores de esta plaza, desde el 1 de enero de 1990, se renombró de forma oficial como Dataran Merdeka, en conjunción con el conocido como Visit Malaysia Year 1990. Entre otras cuestiones, esta plaza Merdeka fue el punto de partida de la llamada The Amazing Race Asia 1. Por si fuera poco, el 31 de agosto de 2007, el primer ministro Abdullah Ahmad Badawi no tuvo reparos a la hora de gritar ‘¡Merdeka!’ en las celebraciones de medianoche, coincidiendo con los 50 años del país.

Plaza de Merdeka en Kuala Lumpur | Imagen de StagiaireMGIMO, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

¿Qué podemos encontrar en los alrededores?

Para comenzar, debemos saber que hay numerosas edificaciones de un alto interés turístico, más allá del ya mencionado Edificio Sultán Abdul Samad. Y es que, justo al otro lado de esta plaza Merdeka, encontramos el Complejo del Royal Selangor Club que se construyó en 1884 como lugar de encuentro para los miembros de alto rango de la sociedad colonial británica.

En la zona sur, encontramos el que fuese el Museo Nacional de Historia que albergaba una gran colección de históricos. En el norte, nos topamos con la impresionante Catedral Anglicana de Santa María, que no solamente es sede de la Diócesis, sino también del Obispo de Malasia Occidental. Por si fuera poco, también hay un mástil de bandera de unos 95 metros de altura, considerado como uno de los más altos del mundo. Ese punto está marcado con una placa redonda de mármol negro. Lo podemos encontrar cerca de la original Estación de Trenes de Kuala Lumpur. Por lo tanto, esta plaza es un imprescindible si estás pensando en poner rumbo a esta ciudad tailandesa. ¡No te dejará indiferente!