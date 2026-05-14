¿Sabes cuál es el templo budista más grande de Vietnam? Así es Bái Đính Pagoda

Para conocer el mundo y sus diversas culturas hay que viajar. Pero, como esto no siempre es posible, en Viajestic nos hemos puesto manos a la obra para volver a enseñarte un nuevo lugar con encanto que es digno de ser conocido. En esta ocasión, hacemos las maletas virtuales y nos trasladamos hasta Vietnam, un país del sudeste asiático que es conocido por sus espectaculares playas, ríos, pagodas budistas y ciudades. Y es que, el viajero no solo tendrá la oportunidad de conocer la cultura y las curiosas tradiciones del lugar, también podrá comprender por qué enamora a todo aquel que lo visita.

En Vietnam se le otorga mucha importancia a la religión. Por ello, es muy común ver numerosos templos, pagodas, santuarios y lugares de culto. De hecho, según se ha podido saber, no es posible saber la cifra exacta de este tipo de recintos. Pero, muchos informes indican que podría haber más de 17.000 estructuras religiosas en total. Eso sí, otros citan que la cifra aumentaría a más de 30.000 templos y pagodas si se cuentan los pequeños santuarios locales y tradicionales. Pero, en esta ocasión, abordaremos un poco más en profundidad por Bái Đính Pagoda, conocido por ser el complejo budista más grande del país y del sudeste asiático.

Parte de la Pagoda BaiDinh | Imagen de VŨ HÙNG, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Bái Đính Pagoda es un conjunto de templos situados en la montaña Bái Đính, en el distrito de Gia Viễn, provincia de Ninh Bình, Vietnam. El complejo está dividido en dos partes: La pagoda antigua y la nueva Bai Dinh Pagoda. Y es que, su popularidad es tal que se ha convertido en el lugar de peregrinación budista por excelencia del país.

La nueva Bái Đính Pagoda: Se trata de una superficie de 700 hectáreas, ubicada en las colinas de Ba Rau, cerca del río Hoàng Long. El templo ha sido construido acorde al estilo tradicional, tiene una arquitectura monumental vietnamita y numerosos récords asiáticos. De hecho, cuenta con un campanario de 22 metros de altura y una gigantesca estatua de Buda hecha de bronce.

La pagoda antigua: Se encuentra ubicada en la ladera de una montaña, a 800 metros de la nueva construcción. Destaca por su ambiente más silencioso y tradicional. Además, cuenta con diversas deidades budista y es común venerar a los espíritus de la naturaleza.

Estatua de Buda | Imagen de Bùi Thế Tâm, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Como dato curioso, cabe señalar que en la nueva Bái Đính pagoda, el templo nuevo, se realiza una gran celebración el sexto día del primer mes lunar. El evento es tan importante y popular que siempre atrae a muchos peregrinos. Y es que, nadie quiere perderse este acontecimiento tan destacado. Pues, se realizan ritos budistas y rituales tradicionales de la pagoda antigua.

Asimismo, cabe señalar que el templo abarca en su totalidad unas 539 hectáreas, siendo 27 hectáreas las pertenecientes a la pagoda antigua y 80 hectáreas la pagoda nueva. Un lugar impresionante que deja sin palabras a todo aquel que tiene la oportunidad de verlo en persona. Pues, además, cuenta con 500 estatuas de Arhat y la estupa budista más alta de todo el continente asiático.