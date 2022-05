Qué ver en Turín: la ciudad italiana donde se celebra Eurovisión 2022

A los pies de los Alpes italianos, encontramos Turín, capital de la región del Piamonte, situada al norte de Italia. Una ciudad, que al igual que la mayoría de las localidades del país contiene monumentos históricos imprescindibles para visitar que se mezclan con la vida moderna de una gran ciudad.

Piazzas históricas de Turín

Si queremos recorrer la ciudad desde su punto más histórico podemos empezar por la Piazza Catello, es la plaza principal de la ciudad y une las cuatro vías principales del centro histórico. En ella podemos encontrar el Palacio Real y el Palazzo Madama. Siguiendo el recorrido de la Vía Roma podemos llegar a otra de las grandes plazas de Turín es la Piazza San Carlo, por su gran tamaño es escenario habitual de eventos y conocida también por ser el lugar donde el club de futbol Juventus realiza sus celebraciones. (Si te gusta el fútbol, también podrías visitar o ver el estadio donde juega este equipo). En las diferentes plazas podremos disfrutar de sus famosos y elegantes cafés.

Piazza Castello en Turín | Pixabay

Otra de las plazas más interesantes que ofrece Turín, es la Piazza Vittorio Veneto, también en pleno centro de la ciudad, esta situada al final de la Vía Po muy cerca del río Po. Sobre todo es interesante su oferta de ocio de los locales de la zona.

Iglesias de diferentes estilos arquitectónicos

Entre sus plazas, sus cafés o pórticos, otra de las bellezas de Turín son sus iglesias. En la Plaza de San Giovanni Battista, muy cerca de Piazza Castello podemos encontrar la Catedral de Turín (Il Duomo di Torino) es la única de estilo renacentista de la ciudad y en su capilla alberga la Sábana Santa. Otra de las iglesias más imponentes de la ciudad es La Gran Madre, conocida sobre todo por su belleza arquitectónica de estilo neoclásico. La podrás contemplar desde la Piazza San Carlo.

La Gran Madre, Turín | Wikipedia: Dominio Público

Con un espectacular altar podemos visitar el Il Santuario della Consolata (El Santuario de la Consolada) que hoy en día es una mezcla de varios estilos al ir sufriendo modificaciones con el paso de los años.

Otra de las peculiares iglesias que podemos ver en Turín son sus iglesias gemelas también en la Piazza San Carlo, dedicadas a San Carlo Borromeo y a Santa Cristina.

Y aunque hay muchas más iglesias por descubrir en Turín, una de las más bonitas que podremos encontrar en la ciudad es la Basílica de María Auxiliadora, destaca su espectacular fachada, es una de las que merece la pena visitar. En ella se conservan los restos de San Juan Bosco.

Museos diferentes

Una interesante oferta de ocio que nos ofrece Turín son sus museos. Hay prácticamente para todos los gustos, aunque quizá uno de los más llamativos sea el Museo Egipcio o mejor dicho El Museo delle Antichità Egizie o Museo de las Antigüedades Egipcias donde se encuentra una de las colecciones más importantes de esta civilización. De hecho es el segundo museo más importante que hay sobre la cultura egipcia.

Entrada al Museo de las Antigüedades Egipcias | Wikipedia: Dominio Público

Otro interesante museo es el Museo Nazionale del Cinema di Torino (Museo Nacional del cine de Turín) uno de los más espectaculares del mundo dedicado a este gremio. Es el único en Italia y es uno de los más visitados. Entre sus paredes alberga fotos, vídeos, vestidos, escenografías, aparatos cinematográficos o bocetos de multitud de películas.

Los amantes de los coches y más siendo Italia el hogar de la casa Ferrari y Lamborghini entre otras, no pueden perderse el Museo Nacional del Automóvil (Museo Nazionale dell’Automobile de Torino) La exposición cuenta con 200 coches originales de hasta 80 marcas diferentes de coches en las que se incluyen algunos de los primeros vehículos que funcionaban a vapor y que recorren la historia hasta llegar a la actualidad. Además, la parte superior del museo tiene uno de los atractivos arquitectónicos de la ciudad, La Mole Antonelliana.

Quizá uno de los atractivos que tiene la ciudad, sobre todo para las personas católicas o religiosas e incluso para las que no lo son, es el Museo de la Sábana Santa, Turín es famosa por albergar "La Sidone" o también llamado "Santo Sudario" la pieza de tela donde se cree que envolvieron el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. En la tela se puede apreciar restos de la cara y el cuerpo con marcas similares a las heridas que sufrió Jesucristo.

No obstante, y a pesar de que científicos e investigadores han estudiado la pieza todavía no se ha podido demostrar exactamente la procedencia. Sin embargo, para poder ver la Sábana Santa, hay que esperar a que el Papá así lo decida. La pieza original se encuentra en la capilla de Il Duomo di Torino, como hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, si no está expuesta puedes acudir al ‘Museo de la Sindone’ donde podrás ver una réplica de tamaño real y una completa exposición de las investigaciones que se han llevado a cabo.

Por último, otra interesante oferta para disfrutar de la ciudad son los numerosos mercadillos que podemos encontrar dependiendo del día de la semana o la época del año que nos encontremos. Desde sus mercados diarios donde mezclarse con los lugareños y disfrutar de su gastronomía o si hay suerte coincidir con aquellos mercadillos más temáticos que suelen estar durante el fin de semana dedicados más a artesanía o productos típicos y diferentes de la ciudad.

