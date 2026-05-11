5 destinos de cine en España

Tanto el cine desde el siglo pasado, cuando incluso llegaban desde Hollywood a rodar a España, como la televisión en los últimos años por el auge especialmente de las series, han convertido algunos rincones de nuestro país en lugares de cine, no estamos pensando solo en Almería convertida en el lejano oeste sino en lugares de espectacular belleza que el cine o las series de televisión han hecho más populares:

Desierto de Tabernas, en Almería

Desierto de Tabernas | Pixabay

Empezamos precisamente por Almería porque el desierto de Tabernas ha sido escenario de no pocas películas y series empezando por rodajes de los clásicos western con Sergio Leone o Clint Eastwood (el bueno, el feo y malo se rodó aquí) a la cabeza, y continuando por producciones más cercanas en el tiempo como Exodus, dirigida por Ridley Scott o la serie Juego de Tronos. ¿Más rodajes emblemáticos realizados en este escenario de cine español? Lawrence de Arabia, Patton, Indiana Jones y la última cruzada….

Peñíscola, en Castellón

Peñíscola | pixabay

Peñíscola, la casa del Papa Luna, debe su fama a su espectacular castillo templario ubicado sobre un peñón y es precisamente ese castillo el que ha hecho de Peñíscola una localidad cinematográfica: aquí rodó Luis García Berlanda Calabuch a mediados del siglo pasado y, en épocas más cercanas, aquí se rodaron escenas de El Cid, tanto de la superproducción protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren en los años 60 como de la serie de 2020.

San Juan de Gaztelugatxe, en el País Vasco

San Juan de Gaztelugatxe | Pixabay

Este islote unido a la costa por un puente de piedra y una larguísima escalera alcanzó fama mundial al convertirse en Rocadragón, hogar ancestral de Daenerys Targaryen; aquí se rodaron no pocas escenas de la temporada séptima de la serie y, de ahí en adelante, la fama mundial de este lugar como escenario de cine/televisión, y por ende turístico, no ha hecho más que crecer ¿quien no querría visitar Rocadragón?

Bardenas Reales, en Navarra

Bardenas Reales | Pixabay

Quienes ruedan en el desierto de Tabernas buscan precisamente eso, un desierto en el que sea más cómodo rodar que en los desiertos que son los auténticos protagonistas de las historias que se cuentan en la película o la serie y quienes ruedan en las Bardenas Reales buscan algo si cabe más difícil de encontrar, paisajes únicos y excepcionales, lugares, espaciales… que sean perfectos como escenarios incluso extraterrestres. Aquí se han rodado no solo películas sino también no pocos anuncios y videoclips; entre los rodajes más famosos están la película El mundo no es suficiente de la saga de James Bond o Anacleto Agente secreto.

Plaza de España de Sevilla

Plaza de España, Sevilla | Pixabay

La Plaza de España de Sevilla es un escenario arquitectónico de primer nivel que ha enamorado, además, a no pocos directores de cine, entre ellos está el mismísimo George Lucas que rodó aquí escenas del Episodio II, el ataque de los clones, de la mítica saga de La guerra de las galaxias y David Lean que eligió Sevilla para crear ambientes coloniales y orientales en su película Lawrence de Arabia.