Basílica del Señor de Monserrate de Bogotá: ¿sabías que alberga una réplica de la Virgen de Monserrat?

Viajamos a Colombia, concretamente hasta Bogotá. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso de la Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate. Esta basílica menor de culto católico está situada en la cima del cerro de Monserrate, al este de la capital de Colombia. Fue inaugurada en 1920 y se ha convertido en un santuario de peregrinación, que forma parte de la arquidiócesis de Bogotá.

Basílica del Señor de Monserrate de Bogotá, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que la construcción de la primera ermita fue autorizada por Juan de Borja y Armendia en 1640 al bachiller Pedro de Solís. Fue él quien la finalizó en 1657 y lo hizo, primeramente, bajo la advocación de la Virgen Morena de Monserrat. Con posterioridad, fue reemplazada por la imagen del Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz, una obra de Pedro de Lugo Albarracín tallada en madera, que incluye alguna que otra pieza de plomo y plata.

Hay que destacar que esta construcción tenía una capilla y un convento anexo que habitaron los monjes recoletos de San Agustín hasta 1685. Por aquel entonces, fueron reemplazados por el Gabinete de Madrid, concretamente por padres Candelarios. Eso sí, el cada vez más creciente número de feligreses así como los daños ocurridos en la construcción original a causa del terremoto de 1917, obligaron a erigir una nueva iglesia en la cumbre del cerro de Monserrate. De hecho, fue el arquitecto Arturo Jaramillo Concha el que la diseñó, utilizando un estilo arquitectónico neogótico.

Basílica del Señor de Monserrate de Bogotá | Imagen de Daria, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es importante tener en cuenta que la nueva iglesia se construyó gracias a la ayuda de los peregrinos, que subían hasta el cerro a visitar al Señor Caído de Monserrate cargando con, al menos, un ladrillo. Esta construcción fue terminada en 1925, aunque se inauguró cinco años antes. Además, para la celebración del cuarto centenario de la ciudad en 1938, la iglesia empezó a ser iluminada indirectamente durante la noche.

No podemos dejar de mencionar que, en 1952, se erigió el altar elaborado en Florencia y, a mediados de mayo de 1955, la iglesia se consagró a la Pasión de Nuestro Señor, y lo hizo en una ceremonia de lo más especial que fue presidida por Emilio de Brigard. Como curiosidad, desde 1640, el Santuario del Señor de Monserrate acoge una réplica de la Virgen de Monserrat que podemos encontrar en el Monasterio de Monserrat, y está flanqueada no solamente por la bandera de Colombia, sino también por la de Bogotá. La figura original desapareció en 1950 y, en 1996, fue repuesta tras una donación realizada por el Monasterio de Monserrat. ¡Muy curioso!

Por lo tanto, si estás pensando en viajar hasta Bogotá, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta la Basílica del Señor de Monserrate. Estamos completamente convencidos de que no solamente te sorprenderá, sino que no te dejará indiferente, ni mucho menos.