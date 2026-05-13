Bacalar, el paraíso mexicano de los siete colores

El verano se encuentra a la vuelta de la esquina y ya son muchas las personas que comienzan a planear su itinerario vacacional de cara a los próximos meses. Y es que, en esta época del año no son pocos los viajeros que apuestan por cruzar el charco en busca de un lugar paradisíaco. Por ello, hoy en Viajestic nos ponemos manos a la obra para presentarte Bacalar, uno de los pueblos más bonitos de México y que se encuentra situado en el estado de Quintana Roo.

Con el paso de los años, el lugar ha ido adquiriendo una gran popularidad turística. Pues, todo aquel que tiene la oportunidad de descubrirlo en primera persona queda profundamente enamorado. Asimismo, se sabe que el nombre de Bacalar proviene del maya. Pero ¿por qué se ha hecho tan popular este lugar? Pues, además de por su maravilloso clima y paisajes, uno de los mayores atractivos turísticos es la laguna de Bacalar, también conocida como la Laguna de los Siete Colores.

Laguna de los Siete Colores | Imagen de Roberto Bolaños, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

La Laguna de los Siete Colores se ha hecho muy popular debido a que presenta diferentes tonalidades de azul. Y es que, este contraste de colores le otorga un aspecto extraordinario. Eso sí, por lo que se ha podido saber, esto se debe a las diferentes profundidades que hay en la laguna. Pues, mide más de 55 km de largo y 2.5 km de ancho. Una joya de la naturaleza donde reina la calma y la tranquilidad. Por ello, es común ver cómo se realizan actividades como paseos en velero, kayak, natación, entre otras.

Curiosidades

La laguna de Bacalar tiene una fuerte presencia de Estromatolitos, unos microorganismos que son considerados como la forma de vida más antigua del planeta. Pues, tienen millones de años. Por lo tanto, no solo es un ecosistema delicado. También, se recomienda evitar tocarlos.

Antiguamente, era una zona de piratas: Debido a esta situación, se construyó el Fuerte de San Felipe para defender la zona de los ataques de estos barbaros que llegaban desde las aguas del Caribe. Actualmente, es una fortaleza que es utilizada como un museo.

Fuerte de Bacalar | Imagen de Antonio Meneses L, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

La mejor época para ir es de noviembre a abril debido a que el clima es más seco y agradable. La temporada de calor extremo y lluvias tropicales abarca desde mayo hasta octubre.

El agua que baña la laguna es de agua dulce. Muchas personas piensan que es salada debido a su color, pero nada más lejos de la realidad.

¿Cómo llegar desde España?

El trayecto hasta Bacalar no es breve, ya lo adelantamos. Pero, merece la pena. Según hemos podido comprobar, la mejor opción es coger un vuelo de Madrid a Chetumal, el cual es muy probable que tenga escala en Ciudad de México o Miami. Pues, no suelen haber vuelos directos. Tras esto, desde el aeropuerto de Chetumal a Bacalar hay más de 40km, por lo que es necesario desplazarse en automóvil o transporte público si lo hubiese. Un recorrido que dura entre 40/50 minutos.