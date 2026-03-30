Castillo de la Glorieta de Sucre: ¿sabías que cuenta con una pequeña réplica del Big Ben de Londres?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Bolivia, concretamente hasta Sucre. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el Castillo de la Glorieta, situado a las afueras de la capital de este país.

Fue la sede del principado de la Glorieta, constituido por Clotilde Urioste y Francisco Argandoña Revilla, ambos príncipes de La Glorieta. Tal es la importancia histórica, cultural y arquitectónica de esta imponente construcción que, a finales de agosto de 1970, fue nombrada Monumento Nacional.

Castillo de la Glorieta de Sucre, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que la historia de este castillo está vinculada a la familia Urioste-Argandoña, un matrimonio ligado a la explotación minera de la plata, diplomáticos, empresarios y banqueros. Hay que mencionar que, a su vez, también se ocuparon de la labor filantrópica de la capital de Bolivia.

En un momento dado, este matrimonio adquirió un terreno de unas 40 hectáreas a las afueras de la ciudad de Sucre y lo hizo con la firme intención de establecer allí su residencia. Para ello, contrataron a Antonio Camponovo, uno de los arquitectos más reconocidos de Bolivia. Fue él quien se encargó de diseñar los planos del futuro castillo. Eso sí, para los jardines palaciegos, trabajó con los italianos Martinelli y Tonelli.

Es importante destacar que la Exposición Universal de París, que se celebró 1889, fue la fuente de inspiración para que los Urioste-Argandoña tomasen una decisión respecto al diseño de su futura residencia en Bolivia. Fue en 1897 cuando terminaron de construir la imponente y espectacular edificación, llamada La Glorieta.

Castillo de la Glorieta de Sucre | Imagen de Fernanda Sandy Alborta, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En la actualidad, este Castillo se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Sucre. Aun así, requiere de cuidado y acciones constantes para recuperar el mobiliario, así como para la reconstrucción de diversas estructuras que formaban parte de los jardines. Con el paso de los años, se han perdido muchas hectáreas de jardines, especialmente desde que la construcción pasó a manos militares en la segunda mitad del siglo XX.

Castillo de la Glorieta de Sucre, a través de sus características

Fue diseñado por el reconocido arquitecto suizo Antonio Camponovo que, por aquel entonces, se encontraba radicado en Argentina. En cuanto a la estructura, estaba destinada a transmitir la sofisticación y la opulencia que desprendía la pareja. A pesar de todo, la innegable mezcla de estilos consiguió dar una sensación completamente contraria a esa idea.

No podemos dejar de mencionar sus tres torres. La primera de ellas, la del Príncipe, tiene un estilo árabe tanto en forma como en cúpula y cuenta con 45 metros de altura y poco más de 100 escalones. La Torre de la Princesa presenta un estilo bizantino, mientras que la cúpula es de estilo ruso y cuenta con una altura de 30 metros y 80 escalones. La Torre Réplica del Big Ben es parte de la capilla del castillo, y tiene una altura de 25 metros. Como dice su nombre, es una pequeña réplica del Big Ben que podemos encontrar en la ciudad de Londres.