Convento de San Felipe de Neri de Sucre: su historia y quién ordenó su construcción

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Bolivia, concretamente hasta la ciudad de Sucre. Allí podemos toparnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en el Convento de San Felipe de Neri.

Se trata de un impresionante convento que fue construido en el siglo XVIII y supone la máxima expresión de poder de la Iglesia católica en la sociedad americana. Desde sus impresionantes terrazas, en mitad de esas características cúpulas techadas con tejas al estilo colonial, así como sus torres y campanarios construidos con adornos de plata de las minas de Potosí, podemos apreciar el panorama de la ciudad, repleta de iglesias que fueron erigidas una en casi cada cuadra durante la colonia.

Esto nos brinda un gran espectáculo. Y es que los techos de las casas coloniales, con teja de cerámica rojiza, y sus balcones de madera de donde cuelgan ramos de flores rojas nos ofrecen una imagen de ensueño. Después de un exhaustivo trabajo de conservación del exterior de la edificación, un proceso que se llevó a cabo en 2018, este edificio luce imponente en pleno centro de la ciudad.

Portada del Convento de San Felipe Neri, en Sucre | Imagen de FeYucra, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Convento de San Felipe de Neri de Sucre, a través de su historia

Para conocer su origen, debemos trasladarnos hasta el año 1767. Por aquel entonces, el deán Urquiza dio el importantísimo paso de presentar una petición ante el Cabildo de La Plata (actual Sucre). Y todo con la firme intención de destinar tanto la iglesia como el colegio de los jesuitas para la fundación de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri.

Lo que es un hecho es que no fue hasta tiempo después cuando esta fundación se llevó a cabo, concretamente durante el gobierno del arzobispo José Antonio de San Alberto. Fue él quien ordenó la construcción del convento de San Felipe que conocemos en la actualidad. De hecho, el arzobispo San Alberto fue el que financió el traslado de los sacerdotes fundadores desde Lima.

Para hacer efectivo el sostenimiento de esta congregación, no dudó un solo segundo en aportar hasta 32.000 pesos que provenían de las Cajas Reales. Pero no todo queda ahí, puesto que además optó por ordenar la construcción no solamente del convento, sino también de la iglesia desde sus cimientos. Para ello, no dudó en cubrir personalmente los gastos de esta edificación, que fue realizada íntegramente en piedra.

Patio del Convento de San Felipe Neri, Sucre | Imagen de Ariela2020, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que, según los cronistas filipenses, el prelado participaba de forma activa en la obra, trasladando diariamente, tras celebrar la misa, un gran número de piedras desde el cerro Churuquella. Una tarea en la que era imitado por los feligreses que acudían al templo a escuchar la Palabra de Dios.

Inevitablemente, el paso del tiempo ha hecho que este Convento de San Felipe de Neri se haya convertido en uno de los grandes atractivos de Sucre. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a una de las dos capitales de Bolivia, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta esta construcción religiosa. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente.