Un paseo por el Castillo de Peles, un museo de cuento de Rumanía

Estoy segura de que no es la primera vez que lees un texto en el que se habla de un 'lugar de cuento'. Pero aunque parezca repetido, no hay una forma mejor de describir al Castillo de Peles. Se trata de una construcción que bien podría dar cobijo a cualquiera de las princesas de Disney, porque desprende magia lo mires por donde lo mires: No es de extrañar que esté considerado el monumento más bello de Rumanía y uno de los más bonitos del mundo entero.

Concretamente, este castillo de cuento de hadas se encuentra situado en Sinaia y fue construido entre los años 1873 y 914 por el arquitecto Karel Liman. Aunque antiguamente sirvió como residencia de verano para los reyes, hoy en día es un museo, lo que es toda una suerte para cualquier viajero que decida visitarlo.

Para verlo, el visitante tendrá que alejarse 125 kilómetros de la capital, Bucarest, para adentrarse en el Parque Natural de Bucegi. Porque es allí, rodeado de montañas, en medio de los Cárpatos rumanos, donde se alza esta preciosa fortificación que fue considerada uno de los monumentos de mayor relevancia en el siglo XIX en Europa.

Sala decorada en el Castillo de Peles | De Photopro Pro, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61009409

Su fachada de estilo neo renacentista alemán es verdaderamente bella, con un armónico contraste de colores claros y oscuros, y sus jardines, con siete terrazas repletas de esculturas de mármol y piedra, tampoco se quedan atrás. No obstante, no podemos olvidar su interior, decorado con paredes de maderas nobles, pinturas, lámparas y espejos de Murano, mármol y vidrieras.

Tiene una superficie de nada más y nada menos que 3.200 metros cuadrados, y estos están ocupados por 160 habitaciones y más de 30 baños. Pero si uno decide visitarlo, no serán estas estancias las que descubra. En su lugar, podrá pasar por su preciosa sala de música, su pequeño teatro o sus salones perfectamente decorados. También por su fascinante biblioteca, repleta de libros antiguos con tapas de cuero y que, como en cualquier cuento que se precie, esconde una puerta secreta tras una estantería.

Sala decorada en el Castillo de Peles | De Prymasal - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82521452

Además, el visitante puede descubrir, una vez allí, que no se parece en nada a la típica fortificación levantada estratégicamente para defenderse. No tiene murallas, por ejemplo. Pero sí cuenta con otras cosas que hicieron de este palacio uno muy avanzado para su época. De hecho, como curiosidad, debes saber que el Castillo de Peles fue el primer castillo de Europa que tuvo ascensor y electricidad.