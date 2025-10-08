Fiestas del Pilar de Zaragoza: Programa con todos los conciertos

Cómo ya hemos dicho en alguna ocasión, septiembre y octubre son fechas de fiestas de pueblos y grandes ciudades de España, como es el caso de las Fiestas de Guadalajara o las de San Miguel de Madrid.

Ahora ha llegado el turno de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, que siempre coinciden con el Día de la Hispanidad y tienen lugar desde el 4 hasta el 13 de octubre. Cómo cada año, contarán con multitud de actividades y eventos.

A continuación te dejamos el programa completo por días (desde hoy) hasta el 13 de octubre con todos los conciertos gratis, entre los que destacan en el cartel algunos cantantes como Leiva, Duki, Loquillo, Lori Meyers (que cantó el martes 7) y muchos más.

Programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025

Miércoles 8 de octubre

21:00 horas: Califato ¾ + Telephunken en Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

21:00 horas: Espacio Zity presenta Dj Nano en concierto: 30 años en la música. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar)

21:00 horas: Concierto Duki en Espacio Zity en Recinto Ferial de Valdespartera.

Jueves 9 de octubre

19:30 horas: OBK + Starkytch. Estación del Norte

21:00 horas: Espacio Zity en concierto: Dollar Selmouni + Morad. Recinto Ferial de Valdespartera.

21:30 horas: Cadena 100 presenta Marlon. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar)

23:59 horas: Perro negro. Recinto Ferial de Valdespartera.

Viernes 10 de octubre

19:30 horas: King África + Boney M. Xperience. Estación del Norte

21:30 horas: Cadena Ser presenta Los40 Pilar Pop con Nil Moliner, Ruslana, Naiara, Paul Thin, Samurai, Walls y Depol. Presentado y pinchado por Dani Moreno, Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar)

01:00 horas: Concierto Juan Magán. Recinto Ferial de Valdespartera.

Sábado 11 de octubre

17:30 horas: Espacio Zity en concierto. We are not djs + Juancasupersub Dj - Rialto + Mikel Izal + Miss Caffeina. Recinto erial de Valdespartera.

19:00 horas: Pilar Joven. Fiesta viral Light para jóvenes entre 14 y 17 años. Sin Alcohol. Aaron MVP, Patricia Nine y Alex Melero. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

19:30 horas: Hermanos Martínez + Volador. Estación del Norte.

21:00 horas: Loquillo presenta Corazones Legendarios. Pabellón Príncipe Felipe.

21:30 horas: Cadena Ser presenta Los40 Independance: Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel The Kid ft Noemy, Dani BPM y Arturo Grao y José M.Duro. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

Domingo 12 de octubre

20:00 horas: Leiva presenta Tour gigante. Pabellón Príncipe Felipe.

20:30 horas: Brothers in Band presenta Dire Straits 40th Anniversary Tribute Show. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

21:00 horas: Espacio Zity en concierto: Blackworks. Recinto Ferial de Valdespartera.

23:59 horas: Espacio Zity en concierto: Tako. Recinto Ferial de Valdespartera.

Lunes 13 de octubre