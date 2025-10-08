Día de la Hispanidad: Los destinos favoritos de los españoles para "puente" de octubre

El puente de octubre se confirma un año más como uno de los momentos clave para el turismo nacional e internacional. En este 2025, con el festivo del Día de la Hispanidadtrasladado al lunes 13 solo en 5 comunidades: Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Asturias y Aragón, muchos españoles han aprovechado para organizar escapadas de fin de semana largo.

Así lo reflejan los datos recopilados por GuruWalk, la plataforma global de actividades turísticas y culturales, que ha analizado todas las reservas realizadas en su plataforma por viajeros con país y origen España para free tours y actividades comprendidas entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre.

Según este análisis, un 26% de los viajeros españoles ha optado por actividades dentro del país, con las reservas realizadas en destinos nacionales. Esta preferencia se refleja especialmente en grandes capitales históricas y ciudades con una oferta consolidada de experiencias culturales y gastronómicas. No obstante, un 74% de los usuarios ha elegido destinos internacionales, consolidando una tendencia creciente entre quienes aprovechan el puente para conocer Europa, América o incluso Asia o África en pocos días.

Vista de la ciudad de Toledo | iStock

"El puente de octubre de 2025 combina tres factores clave: buen clima después de las altas temperaturas del verano, precios más moderados que en temporada alta y una creciente oferta de actividades de calidad en todo el mundo. De hecho, para los españoles, es una oportunidad perfecta para explorar nuestro país, pero también para descubrir nuevas ciudades cercanas fuera de nuestras fronteras, especialmente en Europa por su cercanía y facilidad de conexiones aéreas y ferroviarias", explica Belén Casanova, Head of Supply de GuruWalk.

Estos son los 10 destinos españoles preferidos por los viajeros de nuestro país este puente:

1. Toledo – 12 %

2. Madrid – 8,9 %

3. Sevilla – 5,9 %

4. Granada – 5,5 %

5. Valencia – 3,3 %

6. Barcelona – 3,3 %

7. Málaga – 3 %

8. Córdoba – 3 %

9. Salamanca – 2,8 %

10. Mérida – 2,6 %

El viajero que saldrá del país

Entre los destinos internacionales más elegidos, las capitales europeas ocupan un lugar destacado, con ciudades como Roma (Italia) y Budapest (Hungría) como las más demandadas. Estas urbes ofrecen una mezcla de historia, arquitectura y vida local que las convierten en ideales para escapadas de tres o cuatro días. De hecho, un 86% de los españoles que ha decidido viajar se ha decantado por visitar una ciudad europea.

Roma | Civitatis

En el ámbito americano, destacan destinos con fuerte atractivo cultural: Lima (Perú), Río de Janeiro (Brasil) y Medellín (Colombia) concentran buena parte de las reservas en Latinoamérica. En Estados Unidos, Nueva York y San Francisco se consolidan como las ciudades más deseadas, siendo Nueva York la que lidera con un 31% del total de las reservas realizadas por los viajeros españoles en América para este puente.

También se observa un ligero repunte del interés por destinos asiáticos, con Estambul (Turquía) como una de las sorpresas del puente, junto a Tokio (Japón) y Kyoto (Japón), y una presencia emergente de propuestas en África, con experiencias cada vez más demandadas en Marrakech, Fez y Tánger.

"Los viajeros de 2025 buscan propuestas auténticas, con guías locales, accesibles, que les acerquen a la comunidad o el entorno natural y que se adapten a sus intereses. Desde visitas históricas hasta experiencias de aventura o catas gastronómicas con los proveedores más selectos, en GuruWalk trabajamos para ofrecer una oferta diversa que se alinee con lo que cada tipo de viajero busca en sus escapadas", añade Casanova.