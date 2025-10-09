Los 5 planes para un viaje de película en Cantabria

Cantabriaes un destino donde la naturaleza, la historia y la gastronomía se mezclan con unos paisajes sacados de un buen largometraje. Y lo mejor: muchos de estos planes se encuentran dentro del Geoparque Costa Quebrada, una joya reconocida por la UNESCO por su valor geológico y paisajístico.

Viajar a la prehistoria en la Cueva de El Pendo

En el corazón de Camargo, a pocos kilómetros de Santander, se abre una cavidad monumental: la cueva de El Pendo, declarada como Patrimonio de la Humanidad, guarda uno de los conjuntos de arte rupestre más sorprendentes del Paleolítico: el Friso de las Pinturas, un panel de 25 metros con ciervas, caballos y símbolos que han sobrevivido más de 20.000 años.

La Cueva de El Pendo | Turismo de Cantabria

Entrar en este espacio es como hacer un salto en el tiempo hasta los orígenes de nuestra especie, un lugar donde el Homo Sapiens y el Neandertal dejaron huella.

Ruta a caballo por la Playa de Valdearenas

Si alguna vez soñaste con galopar frente al mar, la Playa de Valdearenas, en Liencres, es tu escenario perfecto. Cuenta con casi tres kilómetros de arena fina y dorada.

Forma parte del Parque Natural de las Dunas en Liencres y es uno de los arenales más espectaculares del norte de España. Montar a caballo aquí, con el sonido de las olas de fondo y el horizonte abierto, es una experiencia que parece sacada de una película de David Lean.

Playa de Valdearenas | Turismo de Cantabria

De pinchos por Santander

Cantabria también se saborea. La capital, Santander, es un lugar ideal para lanzarse a una ruta de pinchos por el centro histórico. En sitios como La Cátedra, La Casa del Indiano o Cal, puedes disfrutar de lo mejor de la cocina cántabra en versión mini: anchoas, rabas, quesos o propuestas creativas que mezclan tradición y modernidad. Un plan delicioso, perfecto para reponer fuerzas tras un día de excursiones.

De pinchos por Santander | Turismo de Cantabria

El misterio del Pozo Tremeo

A simple vista parece un lago tranquilo, rodeado de árboles y vegetación. Pero el Pozo Tremeo, en Polanco, esconde varios secretos.

A lo largo de los siglos, ha estado rodeado de leyendas: desde historias de parejas que desaparecieron en sus aguas hasta la creencia de que era un “ojo de mar conectado con el océano.

El pozo Tremeo | Turismo de Cantabria

La única verdad confirmada es que este es el único lago natural de la franja costera de Cantabria y está protegido como Área Natural de Especial Interés. Además de su aura enigmática, su origen geológico y su biodiversidad lo convierten en un lugar único para los amantes de la naturaleza.

Surf o Paddle Surf en la Playa de la Concha

Hablar de Cantabria es hablar del mar, y es que aquí nació el surf en España en los años 60. Hoy en día, sus playas son un referente internacional.

Surf o Padle Surf en la playa de la Concha | Turismo de Cantabria

La Playa de la Concha, en Suances, es perfecta para lanzarse al agua, tanto si eres principiante como si ya dominas las olas. El surf y el paddle surf forman parte de la identidad cántabra, y deslizarse sobre el Cantábrico es una experiencia que engancha: deporte, mar y paisaje en un mismo plan.

Todos estos planes tienen un punto en común: el Geoparque Costa Quebrada, que se extiende por ocho municipios y ha sido reconocido como Geoparque Mundial por la UNESCO. Sus acantilados, playas, cuevas y lagos forman un escenario natural donde la geología se convierte en un espectáculo y donde cada rincón tiene una historia que contar.

Atardecer en Cantabria | Turismo de Cantabria

Cantabria es así: diversa, vibrante y sorprendente. Un lugar donde cada experiencia, ya sea cultural, gastronómica o deportiva, parece sacada de una película que querrás protagonizar en primera persona.

Conoce más sobre Cantabria.