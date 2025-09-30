5 castillos de Transilvania a descubrir en octubre

Los Cárpatos en otoño son un escándalo porque se tiñen en tonos anaranjados, rojizos y dorados y componen un paisaje de una belleza imponente; además en esta época del año el clima es fresco y brumoso lo que envuelve la zona en un atmósfera de misterio que resulta perfecta para visitar los castillos transilvanos y descubrir su historia y también sus leyendas (que de todo hay…). ¿Sabes cuáles son los 5 más famosos y dónde están? A continuación te lo contamos:

Castillo de Bran o el castillo de Drácula

Castillo de Bran | Pixabay

No solo es, probablemente, el castillo más famoso de Rumanía sino uno de los más conocidos en el mundo entero y es que es popularmente conocido como el castillo de Drácula; ahora bien, lo cierto es que aquí hay más de leyenda que de realidad porque la relación de Drácula (o el personaje en que se inspira, Vlad el Empalador) y este castillo no está debidamente documentada como sí sucede con otros castillos de los que hablaremos a continuación. En cualquier caso sus torres góticas y su ubicación en lo alto de una colina boscosa lo han convertido en el castillo de Drácula por excelencia, tanto es así que visitarlo en octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween, es de lo más recomendable… Está cerca de la localidad de Brasov.

Castillo de Corvin, uno de los castillos góticos más grandes de Europa

Castillo de Corvin | Pixabay

Está en Hunedoara y es uno de los castillos góticos más grandes y espectaculares de Europa (que ya es decir…), su imagen resulta imponente por sus puentes elevados y sus torres puntiagudas, dicen que es algo así como la antítesis de un castillo de cuento de hadas (sería el castillo del malo, o un castillo de un cuento oscuro…) y en otoño, cuando el paisaje que lo rodea empieza a teñirse con la oscuridad del invierno, nos regala estampas realmente espectaculares.

Castillo de Poenari, residencia del temible Vlad el Empalador

Castillo de Poenari | Pixabay

Éste sí es el auténtico castillo de Drácula porque se trata de la residencia de Vlad el Empalador; aunque, a estas alturas del S.XXI y de su leyenda, lo que más miedo da de este castillo son los más de 1.400 escalones que hay que subir para acceder a él, eso sí, quienes se han animado a recorrerlos lo tienen claro: las vistas de las que se disfruta al llegar hacen que merezca la pena el esfuerzo. Unas vistas que, además, son en otoño particularmente bellas.

Ciudadela de Rasnov, una fortaleza con espectaculares vistas otoñales

Ciudadela de Rasnov | Pixabay

Claro que si hablamos de castillos o fortalezas y vistas otoñales de escándalo tenemos que hablar también de la Ciudadela de Rasnov; se trata de una construcción de la época medieval levantada en lo alto de una colina que era usada como refugio por los habitantes de los pueblos de la zona cuando eran atacados; las vistas de los Cárpatos en otoño desde esta ciudadela son, sencillamente, inolvidables.

Ciudadela de Sighișoara, aquí nació Vlad el Empalador

Ciudadela de Sighisoara | Pixabay

Cerramos nuestra lista de castillos transilvanos con uno que bien podría haber sido el primero porque es en el que empieza la historia de Vlad el Empalador, se trata del lugar en el que nació, la ciudadela de Sighisoara. Es una fortaleza, un conjunto medieval amurallado, tan notable que goza de la consideración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Echas en falta algún castillo en esta lista? Ciertamente hay más castillos en esta zona de Rumanía, Transilvania, pero hay uno que no nos resistimos a nombrar porque es, junto al de Bran, el más famoso de Rumanía, está en Sinaia (en Valaquia) y es el castillo de Peles que pasa por ser, además, uno de los más bellos de Europa.