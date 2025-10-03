Dónde viajar por Halloween: Edimburgo, Londres, Praga o Ámsterdam, entre las ciudades recomendadas

Cada vez está más cerca una de las fechas más esperadas por muchos y también la más terrorífica del año: Halloween. Son muchas las personas que viven esta cita en el calendario con mucha ilusión y acuden a parques de atracciones para disfrutar de sus pasajes del terror y sus espectáculos. Sin embargo, también hay muchos otros que prefieren reservar un viaje, pero... ¿cuáles son las mejores ciudades para ir?

La aerolínea Vueling ha recomendado viajar a ciudades como Dublín, Edimburgo, Londres, París, Roma, Viena o Copenhague para celebrar Halloween (31 de octubre) para "vivir una escapada diferente en la noche más aterradora del año", informa en un comunicado este viernes.

Joven de viaje por Europa, en Londres | iStock

Pone de ejemplo las leyendas celtas en Dublín; Mary King'sClose, un entramado de viviendas selladas en el siglo XVII tras una epidemia en Edimburgo; o las rutas nocturnas en los lugares donde Jack el Destripador cometió sus crímenes en Londres.

Las catacumbas de París | Civitatis

También las historias de fantasmas de Praga; barcos embrujados de Ámsterdam; Las Catacumbas de París; "los espíritus que pasean" por el Coliseo de Roma; el Zentralfriedhof, uno de los cementerios más grandes de Europa, donde descansan Beethoven o Schubert, en Viena; y la mitología nórdica e historias oscuras de Copenhague.