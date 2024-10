La curiosa historia de Pulcinella, uno de los grandes símbolos de Nápoles

No es ningún secreto que Nápoles se está convirtiendo en una de las ciudades italianas que más turistas recibe año tras año. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante un lugar repleto de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes. Pero no solamente eso, sino que cuenta con historias y leyendas absolutamente impactantes. Un claro ejemplo lo encontramos en la máscara y el personaje de Pulcinella.

Si visitas Nápoles, no tardarás en escuchar ese nombre. Al fin y al cabo, con el paso del tiempo, se ha convertido en todo un símbolo de esta ciudad italiana que está repleta de cultura e historia. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer el origen de Pulcinella, así como los motivos por los que ha perdurado en el tiempo.

Pulcinella, a través de su historia

Para conocerla, debemos descubrir su origen. Para comenzar, debemos tener en cuenta qu. Por aquel entonces, el género teatral improvisado conocido como Commedia dell’Arte empezó a extenderse por todo el país. Así pues este personaje, Pulcinella, se originó en las tradiciones populares de Nápoles, recibiendo cierta influencia de varias culturas como son la comedia romana, la griega y hasta la commedia dell’arte de

Ahora bien, ¿por qué este personaje está tan profundamente ligado a esta ciudad y por qué adquirió tanta importancia en su cultura? El hecho de que la máscara de Pulcinella se haya convertido en un símbolo de la ciudad tiene relación con que supone una forma verdaderamente perfecta de representar no solamente la sabiduría popular de la ciudad, sino también el humor y el espíritu indomable que tanto caracteriza a los napolitanos.

Pulcinella | Imagen de Balou46 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Como suele ocurrir en este tipo de casos, a lo largo de los siglos, el personaje de Pulcinella ha sufrido varias transformaciones. Aunque en un principio era un granjero algo torpe pero profundamente astuto, ahora tiene una personificación mucho más universal. Y todo con el objetivo de representar muchas más ambigüedades y contradicciones que se pretendían condenar a través de este curioso personaje. En la actualidad, es una de las máscaras más populares en el carnaval de Nápoles. Es más, cuenta hasta con su propia escultura.

¿Qué hay detrás del nombre 'Pulcinella'?

Debemos tener en cuenta que el origen de este nombre es algo incierto pero, a su vez, existen diversas teorías al respecto. Una de las más conocidas asegura que deriva del latín “pullus gallinaceus”, es decir, “gallina” o incluso “pollito”. Una interpretación que tiene un estrecho vínculo con el propio personaje, que presenta una cabeza en forma de huevo.

Otros, en cambio, creen que deriva de nada más y nada menos que “pulcino”, que en dialecto napolitano significa “pollo”. Con él, se pretendía hacer hincapié en esa torpeza pero a la vez sabiduría que tanto caracteriza al personaje. Sea como sea, este nombre se ha convertido en todo un sinónimo de la ciudad puesto que, a través de él, queda representado uno de los personajes más queridos de la tradición de Nápoles. ¡Muy curioso!