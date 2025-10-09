El mayor parque de Navidad de Portugal ya tiene fecha de apertura: Pista de hielo, mercadillo y espectáculos

Recientemente te contábamos que el parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz ya tiene fecha de apertura para este 2025 y es que es, sin duda, uno de los eventos navideños más famosos de España. Pero... ¿sabes que en Portugal también tienen un parque de Navidad?

Se trata de Perlim, un parque temático de Navidad que se encuentra en el Parque de estacionamento do Rossio, en Santa Maria da Feira. Según la web, es "el lugar de los sueños, la magia y la fantasía". En las profundidades de Quinta do Castelo se encuentra Perlim, donde viven los gemelos Perlim y Pimpim, el Hada Piri, Merlim, Plim, Pim, Preciosa...

Rodeado de un entorno mágico y fantástico, podrás disfrutar de espectáculos originales, descubrir paisajes impresionantes y vivir todas las emociones de la Navidad. Este parque abre el próximo 29 de noviembre y estará disponible para todos sus visitantes hasta el 30 de diciembre de 2025. Su horario es de 13:30 horas a 19:00 horas.

Entre las actividades el parque puedes encontrar espectáculos como el Desfile de los Sueños o el Circo Evolution y también tienen una pista de hielo y un mercadillo de Navidad.

Precio de las entradas

Entrada entre semana: gratis (de 0 a 2 años), 7 euros (de 3 a 12 años y para mayores de 65 años) y 8 euros (de 13 a 64 años)

gratis (de 0 a 2 años), 7 euros (de 3 a 12 años y para mayores de 65 años) y 8 euros (de 13 a 64 años) Entrada en fin de semana: gratis (de 0 a 2 años), 8 euros (de 3 a 12 años y para mayores de 65 años) y 9 euros (de 13 a 64 años)

Pulsera de acceso libre: gratis (de 0 a 2 años), 14 euros (preventa hasta el 28 de noviembre) y 16 euros (durante el evento del 29 de noviembre al 30 de diciembre)

La Entrada Diaria solo es válida para una entrada al recinto en un día predefinido en el momento de la compra. La organización se reserva el derecho de solicitar el documento de identidad del visitante.

La Pulsera de Acceso permite el acceso prioritario y exclusivo a la entrada del parque, en una cola habilitada a tal efecto, así como la visita continuada todos los días del evento. Sin embargo, no otorga el acceso prioritario a espectáculos u otras plataformas. Las pulseras adquiridas por Internet deberán canjearse en una de las entradas del recinto.