Todos los lugares de París que aparecen en French Lover, la película romántica que protagoniza Omar Sy

En Viajestic nos encanta "viajar" gracias a las películas y series de moda. Recientemente, por ejemplo, te contábamos todos los sitios donde se grabó El verano en que me enamoré, que ha sido un auténtico éxito romántico.

Y hablando de producciones de éxito románticas, ahora en Netflix está triunfando French Lover, una comedia protagonizada por Omar Sy que narra la historia de amor de una camarera y un actor famoso. Pero... ¿sabes cuáles son todos los lugares de París que aparecen en la película?

En la cinta aparecen algunos de los lugares más famosos de la capital francesa, como es el caso de la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el río Sena, el barrio de Montmartre y los llamativos cafés parisinos. Pero también hay otros "menos conocidos".

Por ejemplo, la cafetería donde Abel (Omar Sy) conoció a Marion (Sara Giraudeau) se grabó frente a Le Bonaparte, que se encuentra en el número 42 de la Rue Bonaparte, en la Plaza de Saint-Germain-des-Prés. Además, también se usaron planos de el Boulevard Malesherbes, una avenida que atraviesa los distritos 8 y 17.

Otro de los lugares icónicos que aparecen en la película es la Salle Favart, teatro y sede principal de la Ópera-Cómica, que se encuentra en la Place Boïeldieu del distrito 2. Aquí se grabaron las escenas de la gala en la que Abel recibió el premio a Mejor Actor que tanto deseaba.