Descubre el Palacio de Portocarrero de Palma del Río, donde se grabó la película El reino de los cielos

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Córdoba, concretamente hasta Palma del Río. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes e impresionantes, como es el caso del Palacio de Portocarrero. Se trata de un edificio residencial de carácter histórico. A pesar de que estaba en estado casi de ruina, ha sido objeto de una cuidadosa y larga restauración.

Cuenta con una impresionante historia pero, a su vez, una increíble arquitectura que es el resultado de la mezcla de civilizaciones. Junto con sus jardines mudéjares, rodeados de murallas almohades del siglo XII, estamos ante un espectacular conjunto arquitectónico que podemos encontrar en el casco histórico de Palma del Río.

En la actualidad, se trata de la residencia de la familia Moreno de la Cova, por lo que se ha convertido en una de las casas habitadas más antiguas del país. No podemos dejar de mencionar que este Palacio de Portocarrero fue utilizado como localización en el rodaje de la película ‘El reino de los cielos’ (2005), dirigida por Ridley Scott y en la que aparecen reconocidos actores como Orlando Bloom, Liam Neeson y Eva Green.

Palacio de Portocarrero de Palma del Río, a través de su historia

Palacio de Portocarrero de Palma del Río | Imagen de Antonio José Sánchez, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Es importante saber que sus orígenes se pierden entre la leyenda y diversos acontecimientos históricos de los que fue escenario. Todo comenzó en la época romana, concretamente en el año 105 de nuestra era, cuando Aulo Cornelio Palma, procónsul de la Hispania Bética, fijó su residencia. Contiguo a su palacio, reedificó Palma del Río, cercándola de imponentes murallas, y le dio su nombre. Durante la dominación árabe, allá por el siglo XI, el sultán Abu Yacub ordenó la construcción de su alcázar almohade.

Una vez reconquistadas estas tierras, a principios de septiembre de 1342, el Rey Alfonso XI hizo merced con el señorío de la Villa de Palma y de su castillo - futuro palacio de Portocarrero - a Egidio Bocanegra, almirante mayor de la mar. Todo esto se debió a un privilegio concedido en Algeciras. Años más tarde, concretamente en 1486, se celebró en este palacio el banquete de bodas de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como El Gran Capitán, y María Manrique de Lara.

Luis Portocarrero Bocanegra, VII señor y I conde de Palma, es el encargado de completar esta obra, allá por el año 1505. Es más, lo incorporó no solamente a los estados de su linaje, sino que también le dio su nombre y sus blasones. En 1629, nació en el palacio Luis Fernández Portocarrero, futuro cardenal, canciller mayor de Castilla, arzobispo de Toledo y primado de España.

No podemos dejar de mencionar que, durante el histórico terremoto de Lisboa que tuvo lugar en 1755, la estructura sufrió grandes daños. Desde entonces, fue utilizada no solamente como almacén, sino también como casa de labor. Años más tarde, concretamente en 1868, la familia Moreno de la Cova adquirió el palacio al conde de Palma a través de subasta pública y la utilizaron como almacén de grano con una vivienda.

Durante la Guerra civil española, el palacio fue arrasado y, tras varias décadas de ruina y abandono, en 1989 comenzó su restauración, a cargo de Cristina Ybarra Sainz de la Mata y su marido Enrique Moreno de la Cova.