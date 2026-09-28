Movie Scene Map: el mapa para descubrir dónde se rodaron tus películas y series favoritas

Viajar siguiendo los pasos de nuestros personajes favoritos es una forma diferente de descubrir un destino. Castillos, calles, playas, pequeños pueblos o grandes ciudades que hemos visto cientos de veces en la pantalla pueden visitarse en la vida real. Precisamente eso es lo que permite Movie Scene Map, una web gratuita que reúne actualmente más de 31.000 localizaciones de 180 países relacionadas con películas, series y otras producciones.

Su funcionamiento es muy sencillo. El usuario puede buscar directamente el título de una película o serie para descubrir algunos de los lugares en los que fue rodada, pero también puede hacerlo al revés: seleccionar un destino y consultar qué producciones han pasado por allí. Cada punto del mapa puede incluir fotografías e información sobre las producciones asociadas a ese lugar. Entre los títulos destacados aparecen clásicos y éxitos internacionales como Game of Thrones, Forrest Gump, Titanic, The Godfather, Harry Potter y la piedra filosofal, Breaking Bad o Interstellar.

Movie Scene Map | Movie Scene Map

La herramienta puede convertirse además en una fuente de inspiración para organizar un viaje basado en el cine y las series. Por ejemplo, antes de visitar una ciudad podemos comprobar qué escenarios cinematográficos se encuentran allí e incorporarlos a nuestra ruta. En el caso de España, Movie Scene Map recoge más de 1.000 lugares registrados como localizaciones de rodaje, entre ellos espacios de Madrid, Almería, Sevilla, Girona o Cáceres.

Pero Movie Scene Map no se limita al cine y la televisión. La plataforma también cuenta con páginas dedicadas a videojuegos, anime y manga. En estos casos existe una diferencia importante: el mapa señala lugares reales en los que se ambientan las historias, no localizaciones de rodaje. La propia web distingue ambas categorías para evitar confundir dónde transcurre una ficción con dónde fue grabada realmente.

La información procede principalmente de Wikidata, combinada con coordenadas, fotografías de Wikimedia Commons y datos de Wikipedia. Sus responsables advierten de que el atlas no es completo y que la cobertura depende de la información disponible en estas fuentes. Aun así, la propuesta convierte Movie Scene Map en una curiosa herramienta para unir dos aficiones: viajar y descubrir los escenarios que hemos visto antes en la gran pantalla o en nuestras series favoritas.