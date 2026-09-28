Mongolia es un gran destino de otoño, te contamos por qué

Tras el calor, los visitantes y la temporada alta de julio y agosto, la tranquilidad y la belleza del otoño llegan a Mongolia: las estepas se pintan en tonos amarillos, ocres y dorados, es tiempo de águilas reales en el oeste, el desierto del Gobi es un poco menos tórrido, las noches empiezan a ser mas frías aunque todavía no llueve… ¿El mejor momento para descubrir Mongolia en otoño? A caballo entre septiembre y octubre pero sabiendo que durante todo el mes de octubre, aunque cuanto más avance más sentirás acercarse el invierno, Mongolia tiene mucha belleza otoñal que ofrecer.

Las estepas doradas

La imagen más emblemática, la que quienes viajan a Mongolia en otoño buscan, es la de las estepas teñidas en todos ocres, dorados y amarillos con sus caballos, sus rebaños y también sus gers blancas salpicando el paisaje. Claro que el paisaje no es lo único atractivo de las estepas, también lo es descubrir la vida nómada característica de esta zona de la Mongolia rural: sus gentes viven en gers, las características tiendas blancas, y se desplazan con grandes rebaños de caballos, ovejas, cabras, yaks y camellos.

Cielo nocturno en Mongolia | Pix

¿El mejor modo de recorrer estas imponentes estepas? En 4x4 o, si lo prefieres, a caballo, eso además de visitando a las familias nómadas y también durmiendo en una ger porque, por la noche, descubrirás también un cielo nocturno espectacular.

Altái y Bayan-Ölgii: águilas y cultura kazaja

Es verdad que esta zona del oeste del país queda un poco apartada y es muy diferente a las famosas estepas pero es un imperdible del otoño, especialmente si llegas a tiempo de disfrutar del festival de las águilas (es a principios de octubre); en esta zona de Mongolia la población es de origen kazajo y conservan una tradición muy suya: la caza con águilas reales.

Altái. Mongolia | Pixabay

Las imágenes de los cazadores kazajos a caballo entrenando a sus águilas son todo un espectáculo a disfrutar en el Golden Eagle Festival porque se hacen demostraciones de caza y competiciones además e carreras de caballos y otras representaciones propias de la cultura kazaja. Todo ello con un paisaje de montañas, valles y lagos de fondo (nada que ver con la estepa central ni con el desierto del Gobi).

Desierto del Gobi: Khongoryn Els, Bayanzag y Yolyn Am

Y ahí vamos, al desierto del Gobi porque es todo un espectáculo de estepas áridas, montañas, cañones, acantilados, dunas inmensas… ¿Los imperdibles del desierto del Gobi? Las dunas cantoras de Khongoryn Els son, probablemente, la imagen más espectacular del Gobi, son gigantescas dunas de arena que, cuando el viento desplaza la arena, producen un sonido de lo más particular (por eso son conocidas como las dunas cantoras) ¿te imaginas recorriéndolas a lomos de un camello?

Camellos | Pixabay

Otro imperdible del Gobi son los acantilados de Bayanzag, popularmente conocidos como los acantilados de llamas por el color rojizo de sus formaciones rocosas; es un lugar de gran interés para los amantes de la paleontología porque aquí se han encontrados fósiles de dinosaurios e incluso de huevos de dinosaurio; ¿el mejor momento para disfrutar de este paisaje? Al amanecer y al atardecer.

Y el tercer enclave del Gobi a visitar es el Parque Nacional Gobi Gurvansaikhan para que no olvidemos que el Gobi es más que un desierto; se trata de un estrecho cañón entre montañas que durante buena parte del año está helado pero no en otoño, entonces se puede caminar por él.

Valle del Orión y Karakórum

El Valle del Orjón es un paraje cultural de gran interés en Mongolia y es que se trata de un enclave que ha sido ocupado por los pueblos nómadas durante siglos y que conserva restos arqueológicos e históricos importantes; en esa misma zona está también Karakórum, la antigua capital del Imperio mongol allá por el S.XIII.

Erdene Zuu | Pixabay

Además ahí está también Erdene Zuu, uno de los monasterios budistas más importantes del país, famoso por el espectacular conjunto que forman sus murallas, estepas y templos rodeado por una inmensa estepa.

Terelj y sus campamentos de gers

El Parque Nacional Gorkhi-Terelj es algo así como en gran comodín porque es la manera más sencilla de vivir la Mongolia más auténtica sin afrontar un largo viaje a través de las estepas del país; está cerca de la capital, Ulán Bator, que es donde aterrizarás si llegas en vuelo internacional, y el paisaje es escandalosamente bello: valles, formaciones rocosas, praderas, montañas, bosques…

Gers en Mongolia | Pixabay

¿Lo imperdible de este parque? Turtle Rock, una formación rocosa gigante con forma de tortuga y, por supuesto, disfrutar de una estancia en un campamento de gers; además aquí podrás disfrutar del senderismo, de paseos a caballo y del cielo estrellado por la noche.