Se vende un monasterio del siglo XII en un pueblo de Valladolid: piden 6 millones de euros

Un antiguo monasterio del siglo XII, en la provincia de Valladolid, acaba de salir a la venta en idealista con un precio de 6 millones de euros.

Se trata de una propiedad singular: quien la compre no solo adquiere un edificio histórico, sino la posibilidad de convertirlo en un negocio propio, desde un hotel hasta un espacio para eventos.

Una joya románica en plena Ribera del Duero

El antiguo convento, de estilo románico y completamente restaurado, se encuentra en Tudela de Duero rodeado de viñedos, en uno de los grandes territorios vinícolas de Castilla y León.

La finca tiene 6.800 m2 construidos sobre una parcela de más de 9.000 m2, y conserva algunos de los espacios que uno esperaría encontrar en un monasterio: iglesia, capilla y claustro, ideales para bodas, ceremonias y otros eventos.

A estos espacios se suman varios salones y salas de reuniones, lo que abre múltiples posibilidades de uso para el complejo.

De monasterio a hotel con encanto

El propio anuncio plantea una idea especialmente atractiva: transformar el monasterio en un hotel con encanto, o bien destinarlo a la organización de eventos, aprovechando tanto sus espacios interiores como sus jardines.

La propiedad ya cuenta con instalaciones pensadas para una actividad hostelera:

Restaurante con obrador y quesería.

Bar con zona lounge.

Cocina industrial profesional.

Instalaciones descritas como de "alto nivel y acabados de lujo".

Jardines con fuentes y patios interiores

Uno de los grandes atractivos del inmueble son sus espacios exteriores: patios interiores, jardines con fuentes y amplias zonas verdes que aportan un ambiente tranquilo, perfecto para desconectar.

Estos exteriores también se pueden aprovechar para celebraciones, cócteles, banquetes o como zonas de descanso para futuros huéspedes.

La finca cuenta además con 20 habitaciones equipadas, plazas de parking privadas, calefacción individual, trasteros y acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

A menos de dos horas de Madrid

Tour vino por Ribera del Duero | Civitatis

La ubicación es otro punto a favor: está en la Ribera del Duero, entre viñedos, bodegas y pueblos con historia, y a menos de dos horas de Madrid, lo que amplía las posibilidades de un proyecto turístico.

El inmueble aparece publicado como un palacio en venta en Tudela de Duero, dentro del área metropolitana de Valladolid, con un precio de 6.000.000 de euros.

Un monasterio con siglos de historia, rodeado de viñedos, a la espera de quien quiera darle un nuevo capítulo.