Un incendio, dos siglos y una donación: así se construyó la catedral más grande de Australia

Entre los rascacielos del distrito central de negocios de Sídney, concretamente en la calle College, podemos encontrarnos con una impresionante estructura de piedra que destaca a pesar de la altura de sus vecinos. Estamos ante la catedral metropolitana de Santa María, sede del arzobispo católico de la ciudad, Anthony Colin Fisher. Cabe destacar que, aunque no es la iglesia más alta de Australia, sí es la más grande. De hecho, sus dos torres la convierten en un punto de referencia visible desde cualquier dirección.

Catedral de Santa María de Sídney, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que los orígenes de este templo se remontan a los primeros años de la colonia penal fundada en 1788. Por aquel entonces no se hizo ninguna previsión para las necesidades religiosas de los presos y colonos católicos. Los primeros sacerdotes oficiales llegaron en 1820, y fueron los padres Conolly y John Therry. Conolly se marchó a Tasmania, mientras que Therry se quedó en Sídney. Según se cuenta, el mismo día de su llegada imaginó una gran iglesia de piedra dorada, dedicada a la Virgen María y con torres gemelas sobre la ciudad.

Catedral de Sídney | Imagen de Dietmar Rabich, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La primera iglesia de Santa María recibió su primera piedra en 1821, de manos del gobernador Macquarie. Se levantó en lo que hoy es Hyde Park y fue reformada en 1851, pero en 1865 un incendio la destruyó por completo. Poco después, en 1869, un edificio provisional de madera corrió la misma suerte. Tras ello se optó por levantar una sólida construcción de ladrillo, la escuela de Santa María, que siguió en uso incluso cuando la catedral actual ya funcionaba.

Es importante tener en cuenta que el proyecto definitivo nació del arzobispo Polding, que confió el diseño al arquitecto William Wardell, discípulo de Pugin y uno de los grandes nombres del neogótico. Polding le dio libertad total para crear algo «hermoso y grande». Puso la primera piedra en 1868, pero murió en 1877 sin verla terminada. La misa de dedicación la presidió en 1882 su sucesor, Roger Vaughan. Aun así, la obra estaba lejos de concluir. La nave no se empezó hasta 1913 y se dedicó en 1928, a tiempo para el Congreso Eucarístico Internacional. Es más, todavía una ligera diferencia de color y textura en la arenisca de los muros interiores marca el límite entre las dos etapas.

Interior de la Catedral de Sídney | Imagen de Sardaka, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La cripta, ricamente decorada y con los restos de sacerdotes y obispos de los primeros tiempos, no se completó hasta 1961. Es más, las torres de la fachada se quedaron durante décadas sin sus agujas, lo que restaba elegancia al conjunto. Finalmente se terminaron en el año 2000, con ayuda de una donación del Gobierno para conmemorar el nuevo milenio. Habían pasado 180 años desde la visión del padre Therry.

No podemos dejar de destacar que Santa María está dedicada a María Auxilio de los Cristianos, patrona de Australia, por lo que también es el Santuario Nacional Católico del país. Además, el papa Pío XI le concedió en 1930 el título de basílica menor. Es más, en 2008 fue el punto de encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud y recibió la visita de Benedicto XVI. En su homilía del 19 de julio, el pontífice pidió perdón por los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes católicos en Australia, una disculpa que la historia recordará como un momento clave.